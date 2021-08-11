Легендарний хокеїст НХЛ помер від раку

Член Залу слави хокею, екс-воротар клубів НХЛ «Монреаль Канадієнс» та «Чикаго Блекхокс» Тоні Еспозіто помер у віці 78 років. Причиною смерті став рак підшлункової залози.

«Блекхокс та Національна хокейна ліга втратили легенду в особі Тоні Еспозіто, який помер після нетривалої битви з раком підшлункової залози. Ми сумуємо разом із його дружиною Мерилін, синами Марком та Джейсоном, а також онуками Лорен та Камрін. Ми цінуємо життя Тоні та його внесок у співтовариство Блекхокс», — сказано в заяві «Чикаго».

Відзначимо, що Тоні відіграв у найсильнішій лізі світу 16 сезонів. Почавши кар'єру в сезоні-1968/1969 у складі «Монреаля», за який провів 13 матчів, Еспозіто перейшов до «Чикаго», де став легендою клубу. 972 матчі в період 1969--1984 рр., рекордсмен команди за кількістю перемог за кар'єру (418), володар призів найкращому новачку сезону (1970) та тричі найкращому голкіперу ліги (1970, 1972 та 1974).

Тоні Еспозіто провів в "Чикаго Блекхокс" 15 сезонів і став легендою клубу

У складі збірної Канади Тоні брав участь у знаменитій суперсерії проти команди Радянського Союзу, зігравши чотири матчі. Загалом на його рахунку 13 ігор за національну команду, в тому числі на чемпіонаті світу-1977.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що латвійський воротар клубу НХЛ «Коламбус Блу Джекетс» Матісс Ківленієкс помер у 24 роки.

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