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Спорт

Воротар, який створив гучну сенсацію на ЧС-2021 з хокею, помер у 24 роки

16:03 5 липня 2021
Матісс Ківленієкс

У 24-річному віці помер воротар клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Коламбус Блу Джекетс» та збірної Латвії Матісс Ківленієкс.

«Висловлюємо глибоке співчуття рідним, друзям та колегам голкіпера збірної Латвії Матісса Ківленієкса у зв'язку з його передчасною смертю. Своїм бійцівським духом, працьовитістю та настроєм він був справжнім прикладом у спорті! Смерть Матісса — велика втрата не лише для латвійського хокею, але й для всього латвійського народу», — йдеться в публікації Федерації хокею Латвії (ФХЛ) в Instagram.

При цьому про причини смерті не повідомляється. За неофіційною інформацією, як повідомляє видання Apollo, спортсмен загинув у результаті вибуху піротехніки під час святкування Дня незалежності США.

Матісс дебютував у дорослому хокеї в 15-річному віці, зігравши за ризьку «Призму» один матч. Після цього хлопець поїхав за океан, де грав у молодіжних лігах та Американській хокейній лізі (АХЛ). По ходу сезону-2019/2020 хокеїст підписав контракт із «Коламбус Блу Джекетс», у складі якого провів у НХЛ вісім матчів. Також був основним воротарем збірної Латвії на чемпіонаті світу, що проходив у Ризі з 21 травня до 6 червня нинішнього року. У стартовому матчі Ківленієкс став співавтором однієї з головних сенсацій першості, коли латвійська команда обіграла майбутніх чемпіонів світу канадців (2:0), а воротар із 38 відбитими кидками був визнаний найкращим гравцем матчу.

У матчі з Канадою на ЧС-2021 Ківленієкс відбив 38 кидків та став автором гучної сенсації

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у найціннішого гравця Матчу всіх зірок НХЛ Давида Пастрняка помер син, якому був тиждень від народження.

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