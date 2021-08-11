У середу, 11 серпня, в Белфасті на стадіоні «Віндзор Парк» пройде матч за Суперкубок УЄФА між тріумфатором Ліги чемпіонів, лондонським «Челсі», та переможцем Ліги Європи, іспанським «Вільярреалом».

Для обох клубів це буде перший офіційний матч у нинішньому сезоні. «Челсі» стартує в англійській прем'єр-лізі 14 серпня домашнім поєдинком проти «Кристал Пелас», а «Вільярреал» відкриє іспанську примеру грою на своєму полі проти «Гранади» 16 серпня.

Раніше команди Англії та Іспанії шість разів виборювали між собою почесний трофей. Поки що в даному протистоянні паритет — три перемоги у британців («Ноттінгем Форест» у 1979-му, «Астон Вілла» у 1982-му та «Челсі» в 1998-му), стільки ж вікторій у піренейців («Валенсія» в 1980-му, «Атлетико» в 2012-му та «Реал» у 2017-му).

За голами матчу «Челсі» — «Вільярреал» у режимі онлайн стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА «Челсі» — «Вільярреал».

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