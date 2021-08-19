Футболіст збірної загинув при спробі втекти з Афганістану

Після того, як Афганістан був захоплений представниками радикального руху «Талібан», багато місцевих жителів йдуть на все, аби залишити батьківщину. Серед зневірених втікачів є як прості люди, так і досить відомі особистості.

Одним із них був футболіст молодіжної збірної країни Закі Анварі. Як повідомив журналіст Бабак Тагваее на своїй сторінці у Twitter, спортсмену разом із групою людей не вистачило місця в транспортному літаку C-17A ВВС США, і вони забралися у відсік шасі.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF 's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg - Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 17, 2 021

У підсумку після зльоту більшість не втрималися та впали на злітну смугу, розбившись на смерть. Що стосується Закі, то частини його тіла були пізніше знайдені у відсіку шасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 14-річний іспанський мотогонщик загинув у страшній аварії.

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