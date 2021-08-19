Володар «Золотого м'яча» зізнався у недоумстві

Легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед», який програв у фіналі торішньої Ліги Європи іспанському «Вільярреалу», та збірної Шотландії Деніс Лоу зізнався, що страждає від серйозного захворювання. Як повідомляє видання The Sun, у нього діагностували змішану деменцію — простіше кажучи, недоумство.

«Хлопці, не шкодуйте мене та не сумуйте — я пожив достатньо, пожив відмінно! Цими спогадами я насолоджувався, але доведеться якось виживати без них… Жартую та віджартовуюсь, але чудово розумію, що відбувається, і визнаю — це серйозно, й це повисне на моїх рідних. Прошу про одне — люди, будьте добрішими один до одного!» — виступив із бадьорою заявою 81-річний Лоу.

Відзначимо, що за 11 років, проведених у «Манчестер Юнайтед», Деніс двічі став чемпіоном Англії, завоював Кубок європейських чемпіонів у 1968-му, а також став володарем «Золотого м'яча» найкращому футболісту Європи в 1964-му. Також на його рахунку 30 м'ячів у складі збірної Шотландії, що й понині є найкращим показником в історії національної команди.

Деніс Лоу став легендою "Манчестер Юнайтед"

Внесок Лоу в успіхи «Манчестер Юнайтед» увічнений разом із Джорджем Бестом та Боббі Чарльтоном у бронзовій статуї, що встановлена в 2008-му перед домашнім стадіоном «червоних дияволів», «Олд Траффордом», до 40-річчя перемоги команди в Кубку європейських чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий екс-одноклубник Шевченка по «Мілану» Дженнаро Гаттузо страждає від очної міастенії.

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