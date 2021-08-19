«Зоря» зазнала розгромної поразки в Австрії: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 19 серпня, луганська «Зоря» в рамках першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи протистояла на виїзді багаторазовому чемпіону Австрії — віденському «Рапіду».

Ліга Європи. Раунд плей-офф. Перший матч

«Рапід» (Відень, Австрія) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 3:0

«Зоря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Кабаєв (Хомченовський, 76), Назарина (Цвек, 84), Громов (Шахаб, 64), Кочергін, Булеца (Крістіан, 84), Сайядманеш (Овусу, 84) .

Голи: Фунтас (29), Кара (78), Грюль (85).

На відміну від «Зорі», для якої це був дебют у єврокубках-2021/2022, суперник уже міг похвалитися солідною, як для старту сезону, ігровою практикою. Віденці, окрім участі в чемпіонаті Австрії, встигли вже вилетіти з кваліфікації Ліги чемпіонів, а також подолати один раунд у Лізі Європи.

Утім, незважаючи на виїзний статус поєдинку та суперника, який перебуває в ігровому тонусі, луганчани почали матч активно, і якби були трохи більш вдалими та настирливими в завершальній стадії по черзі Кочергін, Аллахьяр та Громов, то «Зоря» цілком могла відкривати рахунок. У підсумку, не забивши самі, підопічні Віктора Скрипника пропустили. Шевченко помилився, вибиваючи м'яча від своїх володінь, партнери знову доставили м'яча вперед на Фунтаса, той прокинув кулю повз Вернидуба, після чого метрів із 18-ти пробив точно в кут — 1:0.

Після перерви парад невикористаних можливостей у «Зорі» продовжився. Аллахьяр із лінії воротарського майданчика пробив над поперечиною, Імереков, замикаючи навіс із кутового, пробив головою також вище воріт, під удар Шахаба з меж штрафного вчасно кинувся захисник, завдяки якому м'яч не залетів у ворота. А як не забив Фаворов, замикаючи дальню стійку після удару Кабаєва та сейву воротаря, залишиться загадкою і для самого футболіста луганської команди…

І, як і в першому таймі, господарі знову покарали підопічних Віктора Скрипника за марнотратство. Після виносу м'яча від своїх воріт Кара виграв силову боротьбу у Імерекова, вискочив до воріт та транзитом від стійки відправив м'яча до сітки — 2:0.

А «добили» луганчан на 85-й хвилині. Жуніньо помилився при прийомі м'яча на фланзі, пішло перехоплення та точний простріл до штрафного майданчика, де Грюль у дотик переправив м'яча в кут — 3:0.

У підсумку, розгромна поразка «Зорі», хоча луганчани за багатьма компонентами перевершували суперника. Невикористані моменти занадто боляче «вдарили» по луганчанам. Але попереду матч-відповідь у Запоріжжі за тиждень, 26 серпня, і заздалегідь опускати руки вже точно не варто. Тільки над реалізацією треба попрацювати…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» переміг на виїзді французький «Монако» в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Рапід»

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