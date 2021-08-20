26.61 / 26.81 30.99 / 31.36
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Володимир Кличко розбурхав мережу пляжним фото: фанати вимагають повернення на ринг

17:14 20 серпня 2021
Володимир Кличко

45-річний Володимир Кличко, який показав своїм підписникам у соцмережах раритетний знімок із минулого, наочно показує, що перебуває у відмінній фізичній формі. Тим самим екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBO, IBF та WBA просто змушує своїх фанатів раз по раз задаватися численними питаннями з приводу можливого повернення свого кумира на ринг.

«Продовжую плавати. Продовжую жити», — опублікував Кличко-молодший знімок, на якому виходить із моря.

Звичайно, підписники не могли не звернути увагу на сталеві м'язи та прес боксера. «Машина для вбивства титулів Джошуа», «Дядя Вова Міць», «Гордість нації», — писали фанати. А деякі і взагалі не посоромилися попросити легендарного чемпіона поділитися програмою тренувань.

Нагадаємо, наприкінці травня екс-суперник Віталія Кличка американець Шеннон Бріггс заявив у пресі, що отримав пропозицію битися з Володимиром. Щоправда, далі розмов справа поки не просунулася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко обурив підписників неправильно обраним взуттям для їзди на електробайку.

319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Абітурієнти

Не IT, філологія або право: названо найперспективніші для абітурієнтів майбутнього спеціальності

медузи

«Прекрасна погода й жахливе море»: туристи показали ситуацію на пляжах у Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.