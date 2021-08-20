Володимир Кличко розбурхав мережу пляжним фото: фанати вимагають повернення на ринг

45-річний Володимир Кличко, який показав своїм підписникам у соцмережах раритетний знімок із минулого, наочно показує, що перебуває у відмінній фізичній формі. Тим самим екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBO, IBF та WBA просто змушує своїх фанатів раз по раз задаватися численними питаннями з приводу можливого повернення свого кумира на ринг.

«Продовжую плавати. Продовжую жити», — опублікував Кличко-молодший знімок, на якому виходить із моря.

Звичайно, підписники не могли не звернути увагу на сталеві м'язи та прес боксера. «Машина для вбивства титулів Джошуа», «Дядя Вова Міць», «Гордість нації», — писали фанати. А деякі і взагалі не посоромилися попросити легендарного чемпіона поділитися програмою тренувань.

Нагадаємо, наприкінці травня екс-суперник Віталія Кличка американець Шеннон Бріггс заявив у пресі, що отримав пропозицію битися з Володимиром. Щоправда, далі розмов справа поки не просунулася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко обурив підписників неправильно обраним взуттям для їзди на електробайку.

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