26.81 / 27.01 31.52 / 31.91
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Відомий боксер-чемпіон загинув у аварії

8:14 1 вересеня 2021
Василь Білоус

У Молдові в результаті ДТП загинув один із найвідоміших боксерів країни Василь Білоус.

Як повідомляє місцева поліція, спортсмен не впорався з керуванням свого «Мерседеса» та врізався в будівлю монастиря в селі Каларашовка, розташованого в 240 км від столиці країни Кишинева. Як видно з фотографій, удар був такої сили, що передня частина автомобіля склалася гармошкою — шансів вижити у Василя було дуже мало…

«Це був дуже технічний спортсмен. Таких у Молдові мало. Він був справжньою особистістю, був відданий спорту. Усе, що від нього вимагалося, виконував. Він вірив у мене, ніколи не зраджував. Був справжнім бійцем. Дуже шкодуємо про те, що сталося», — наводить слова тренера з боксу Петра Кадука сайт Publika.

Додамо, що Білоус неодноразово ставав чемпіоном Молдови. У 2010 році виграв першу медаль на міжнародному рівні, ставши бронзовим призером на чемпіонаті світу серед студентів, що проходив в Улан-Баторі. У 2012 році став першим боксером своєї країни, кому вдалося стати володарем олімпійської ліцензії та виступити на Іграх у Лондоні, а в 2017-му завоював «бронзу» чемпіонату Європи, що проходив у Харкові.

За іронією долі, лише кілька днів тому, 27 серпня, Василь відсвяткував свій день народження. У боксера залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер олімпійської чемпіонки Токіо-2020 розбився на смерть на мотоциклі.

694

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Перший дзвоник

З Днем знань: кращі поздоровлення і картинки на 1 вересня і Перший дзвоник

НПЗ

ЗМІ з’ясовували, які АЗС продають неякісне паливо з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

Фрагмент обкладинки

Навколо українського підручника розгорівся сексистський скандал: чи потрапить книга до шкіл

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.