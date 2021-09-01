Відомий боксер-чемпіон загинув у аварії

У Молдові в результаті ДТП загинув один із найвідоміших боксерів країни Василь Білоус.

Як повідомляє місцева поліція, спортсмен не впорався з керуванням свого «Мерседеса» та врізався в будівлю монастиря в селі Каларашовка, розташованого в 240 км від столиці країни Кишинева. Як видно з фотографій, удар був такої сили, що передня частина автомобіля склалася гармошкою — шансів вижити у Василя було дуже мало…

«Це був дуже технічний спортсмен. Таких у Молдові мало. Він був справжньою особистістю, був відданий спорту. Усе, що від нього вимагалося, виконував. Він вірив у мене, ніколи не зраджував. Був справжнім бійцем. Дуже шкодуємо про те, що сталося», — наводить слова тренера з боксу Петра Кадука сайт Publika.

Додамо, що Білоус неодноразово ставав чемпіоном Молдови. У 2010 році виграв першу медаль на міжнародному рівні, ставши бронзовим призером на чемпіонаті світу серед студентів, що проходив в Улан-Баторі. У 2012 році став першим боксером своєї країни, кому вдалося стати володарем олімпійської ліцензії та виступити на Іграх у Лондоні, а в 2017-му завоював «бронзу» чемпіонату Європи, що проходив у Харкові.

За іронією долі, лише кілька днів тому, 27 серпня, Василь відсвяткував свій день народження. У боксера залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер олімпійської чемпіонки Токіо-2020 розбився на смерть на мотоциклі.

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