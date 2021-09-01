Збірна України на 95-й хвилині впустила перемогу над Казахстаном: відеоогляд матчу ЧС-2022

У середу, 1 вересня, збірна України провела виїзний поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.

Відбір на ЧС-2022. Група D

Казахстан — Україна — 2:2

Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвіненко, Малий, Валіулін, Тагиберген (Оразов, 90+1), Куат (Вороговський, 84), Васильєв (Жуков, 90+1), Нургалієв (Зайнутдінов, 61), Шушеначев (Аїмбетов, 60).

Україна: Пятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Соболь (Сікан, 82), Зінченко, Сидорчук (Шапаренко, 75), Ярмоленко, Буяльський (Малиновський, 59), Яремчук (Циганков, 59).

Голи: Валіулін (74, 90+5) — Яремчук (2), Сікан (90+3).

«Жовто-сині» після стартових турів опинилися в незавидному становищі, маючи три очки після трьох матчів, тому права на помилку у нового тренерського штабу на чолі з Олександра Петраковим та футболістів просто не було. Необхідна була лише перемога — це розуміли всі, і про це, зокрема, говорили перед матчем сам наставник та лідер збірної Андрій Ярмоленко на прес-конференції.

До слова, для півзахисника «Вест Хема» цей поєдинок став особливим, оскільки був ювілейним, сотим, у футболці національної збірної. За цим показником він зрівнявся з Русланом Ротанем, і тепер попереду у нього лише два орієнтири — Анатолія Тимощука (144 гри за національну команду) та Андрія Шевченка (111).

Сам же поєдинок розпочався для нашої команди — краще не вигадаєш. Ледь не в першій атаці після розіграшу в центрі поля Караваєв із правого флангу віддав м'яча до центру, там Яремчук прийняв на груди та другим дотиком зльоту пробив по воротах метрів із 30-ти — м'яч за неймовірною траєкторією залетів у кут воріт за комірець голкіперу. На секундомері йшла 92-а секунда матчу…

Підопічні Олександра Петракова не збиралися зупинятися на досягнутому, і продовжили нагнітати біля воріт суперника. Тільки невезіння позбавило змоги «жовто-синіх» подвоїти свою перевагу — зокрема, в моментах із ударами Соболя, Ярмоленка та Сидорчука господарів тричі (!) рятував каркас воріт.

При всьому при цьому і футболісти Казахстану за першої нагоди намагалися вибігати в контратаки, які раз по раз завершували ударами з різних дистанцій. В одному з епізодів Нургалієв пробив з-за меж штрафного, але Пятов в блискучому стрибку накрив м'яча в нижньому куті.

Гра на нервах продовжилася й після перерви. З одного боку, моменти біля воріт господарів виникали доволі регулярно, але як не змогли реалізувати виходи віч-на-віч із воротарем Матвієнко та Соболь, напевно, самі футболісти ще довго будуть пояснювати партнерам по команді.

За таке марнотратство казахстанці ледь не покарали нашу команду на 67-й хвилині. Після передачі з глибини Аїмбетов вискочив до воріт та пробив точно під поперечину — благо, асистент арбітра побачив, а потім і відеоассістент підтвердив, що нападник господарів перебував у офсайді.

Тривожний «дзвіночок» не був прийнятий до уваги, і на 76-й хвилині господарі таки зрівняли рахунок. Після діагоналі з правого флангу на лівий кут штрафного майданчика Валіулін прийняв передачу та з гострого кута буквально «прошив» Пятова — 1:1. Відразу прийшов на думку матч у Києві, де наші хлопці забили в першому таймі й дозволили супернику відігратися після перерви. Таке собі дежавю…

Лише після пропущеного м'яча «жовто-сині» знову включилися. Циганков пробив поруч зі стійкою, Ярмоленко дивним чином не поцілив у рамку воріт, пробиваючи з центру штрафного майданчика, ще раз Циганков, вискочивши до воріт після розрізного пасу Ярмоленка, не зміг перекинути м'яча через воротаря. У свою чергу Аїмбетов вискочив віч-на-віч із Пятовим та міг також забивати, але блискуче зіграв наш голкіпер і не дав переграти себе.

Як виявилося, всю драматургію футболісти відклали на компенсовані хвилини. Спочатку забили гості — після прострілу з лівого флангу Ярмоленко не зміг пробити по воротах, але м'яч відскочив до Сікана, і той таки відправив м'яча до сітки. Арбітри довго перевіряли легітимність голу, і в підсумку підтвердили взяття воріт — 1:2.

Здавалося — ось вона, перемога! Але не тут-то було — чергова діагональ із правого флангу на дальній кут штрафного майданчика, Валіулін знову увірвався та, незважаючи на старання Караваєва, точно пробив у ближній верхній кут — 2:2. Таким чином, Казахстан знову відбирає очки у «жовто-синіх»…

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 4 (4); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Казахстан — 2 (3); 5. Боснія і Герцеговина — 1 (2).

Додамо, що також 1 вересня в групі D буде зіграний матч Франція — Боснія і Герцеговина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півзахисник Ігор Харатін серед ночі залишив табір збірної України.

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