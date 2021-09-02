Болгарія відібрала очки у новоспечених чемпіонів Європи: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У середу, 1 вересня, 13 поєдинками стартував 4-й тур європейської кваліфікації ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року на стадіонах Катару.

Група В

Грузія — Косово — 0:1 (Хочолава, 18, в свої ворота).

За збірну Грузії дебютував 20-річний Георгій Цитаїшвілі, який у 2019-му став чемпіоном світу у складі команди України U20. Щоправда, дебют півзахисника зіпсував екс-гравець «Шахтаря» Давид Хочолава, зрізавши м'яча у свої ворота й тим самим «принісши» перемогу супернику.

Швеція — Іспанія — 2:1 (Ісак, 6, Клаессон, 57 — Солер, 5).

Збірна Швеції перервала безпрограшну серію іспанців, яка тягнулася із зустрічі «Червоної фурії» в Лізі націй з Україною (0:1) і нараховувала 13 матчів без поразок.

Турнірне становище: 1. Швеція — 9 очок (3 матчі); 2. Іспанія — 7 (4); 3. Косово — 3 (3); 4. Греція — 2 (2); 5. Грузія — 1 (4).

Група С

Італія — Болгарія — 1:1 (К'єза, 16 — Ілієв, 39).

Болгарія можна сказати сенсаційно відібрала очки у виїзному матчі проти новоспечених чемпіонів Європи. Щоправда, при цьому італійцям вдалося продовжити свою унікальну безпрограшну серію, яка вже налічує 35 поєдинків.

Литва — Північна Ірландія — 1:4 (Баравікас, 55 — Баллард, 20, Вашингтон, 50, з пенальті, Лейвері, 67, Макнейр, 81).

Турнірне становище: 1. Італія — 10 очок (4 матчі); 2. Швейцарія — 6 (2); 3. Північна Ірландія — 4 (3); 4. Болгарія — 2 (4); 5. Литва — 0 (3).

Група D

Естонія — Бельгія — 2:5 (Кайт, 2, Сорга, 83 — Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Вітцель, 65, Фокет, 76).

Господарі несподівано відкрили рахунок у самому дебюті, але все ж таки не встояли перед натиском найкращої збірної планети.

Чехія — Білорусь — 1:0 (Барак, 34).

Турнірне становище: 1. Бельгія — 10 очок (4 матчі); 2. Чехія — 7 (4); 3. Уельс — 3 (2); 4. Білорусь — 3 (3); 5. Естонія — 0 (3).

Група I

Угорщина — Англія — 0:4 (Стерлінг, 55, Кейн, 63, Магуайр, 69, Райс, 87).

Польща — Албанія — 4:1 (Левандовські, 12, Букса, 44, Крихов'як, 55, Лінетті, 89 — Чікалеші, 25).

Андорра — Сан-Марино — 2:0 (Валес, 18, 24).

Турнірне становище: 1. Англія — 12 очок; 2. Польща — 7; 3. Угорщина — 7; 4. Албанія — 6; 5. Андорра — 3; 6. Сан-Марино — 0.

Група J

Ліхтенштейн — Німеччина — 0:2 (Вернер, 41, Сане, 77).

Представники крихітного князівства героїчно билися проти бундестім, на чолі якого перший матч проводив Хансі Флік, але наприкінці першого тайму все ж пропустили. Німці, особливо не напружуючись, подвоїли свою перевагу до перерви та скромно обіграли суперника, який помітно поступається у класі.

Ісландія — Румунія — 0:2 (Ман, 47, Станчу, 83).

Північна Македонія — Вірменія — 0:0.

Турнірне становище: 1. Вірменія — 10; 2. Німеччина — 9; 3. Північна Македонія — 7; 4. Румунія — 6; 5. Ісландія — 3; 6. Ліхтенштейн — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду не забив пенальті, але все ж перевершив світовий рекорд за забитими голами за національну збірну.

Фото uefa.com

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter