«До побачення»: легендарний футбольний тренер хворий на рак

Сумною новиною поділився відомий хорватський тренер Мирослав Блажевич.

До екс-наставника більше 20 клубів, а також збірних Швейцарії, Хорватії, Ірану, Боснії і Герцеговини приїхали журналісти зі словенського телеканалу Sportklub напередодні матчу їхньої збірної проти Хорватії в рамках кваліфікації ЧС-2022. Але розмова в результаті торкнулася не лише футболу.

«Я дуже хворий. Мені 86 років. На жаль, я маю сказати сумну для кожного католика річ — до побачення. Мені шкода. Я дуже песимістичний», — поділився сокровенним фахівець.

Відзначимо, що вперше у Мирослава Блажевича діагностували рак у 2011-му, а за кілька років було зроблено операцію на простаті. Здавалося, що тренеру вдалося побороти підступну хворобу, але, судячи з усього, стався рецидив.

Додамо, що Блажевич є справді легендарним тренером для Хорватії. Під його керівництвом збірна країни стала бронзовим призером ЧС-1998, а в якості наставника клубів ставав чемпіоном Югославії та Хорватії (із загребським «Динамо») та Швейцарії (з «Грассхоппером»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка-лесбіянка Карла Суарес-Наварро перемогла рак.

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