У суботу, 11 вересня, у польському місті Сопот на майданчику «Ерго Арена» пройде матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу між чоловічими збірними Росії та України.

Обидві команди успішно подолали груповий етап континентальної першості. «Жовто-сині» під керівництвом латвійського фахівця Угіса Крастіньша посіли третє місце, обігравши Грецію (3:2), Португалію (3:2) та Бельгію (3:1), а також поступившись Сербії (0:3) та Польщі (0:3). Що стосується нашого суперника, то після поразки на старті від Туреччини (1:3) команда, яку очолює фін Туомас Саммелвуо, послідовно обіграла Нідерланди (3:2), Фінляндію (3:1), Іспанію (3:1) та Північну Македонію (3:0), посівши в підсумку друге місце.

Відзначимо, що раніше Україна, найкращим результатом якої на континентальних першостях є п'яте місце в 1993-му та участь у чвертьфіналі в 2019-му, та Росія, яка є дворазовим чемпіоном Європи (2013, 2017), лише одного разу зустрічалися на великих турнірах. На ЧЄ-2005 суперники «всуху» обіграли нашу команду, яка зазнала п'ять поразок у п'яти проведених матчах, і в підсумку дійшли до фіналу, в якому поступилися Італії.

Чемпіонат Європи з волейболу. 1/8 фіналу

11 вересня (субота)

Росія — Україна 18:30 «XSPORT»

Відзначимо, що також в 1/8 фіналу будуть зіграні такі матчі: Польща — Фінляндія, Нідерланди — Португалія, Сербія — Туреччина. Ще чотири пари даної стадії визначаться після завершення поєдинків на груповій стадії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірну України U20 з волейболу відправили додому з чемпіонату Європи через позитивний тест на коронавірус у одного з гравців команди.

Фото CEV

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter