У вівторок, 14 вересня, київське «Динамо» 19-й раз стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. На рідному «Олімпійському» підопічні Мірчі Луческу прийматимуть 37-разового чемпіона Португалії та 29-разового володаря Кубка країни лісабонську «Бенфіку», якій раніше програли в єврокубках три з чотирьох поєдинків (за однієї перемоги). Букмекери дали свої прогнози на майбутню зустріч, яку довірили судити англійцю Ентоні Тейлору.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ДИНАМО» — «БЕНФІКА»

Після повернення футболістів із збірних суперники провели чергові матчі в своїх національних чемпіонатах. Динамівці в рамках 7-го туру УПЛ обіграли в Харкові місцевий «Металіст-1925» — 2:0 (Циганков, 47, Гармаш, 53) і, як і раніше, лідирують в українській прем'єр-лізі, випереджаючи на три очки «Шахтар».

У свою чергу, команда Жорже Жезуша відсвяткувала п'ятий поспіль успіх в чемпіонаті Португалії, розгромивши в гостях «Санта-Клару» — 5:0 (Пінью, 42, Нуньєс, 54, 62, Сілва, 58, Яремчук, 68), і йде на першому місці з чотирма очками відриву від «Спортинга» і «Порту».

Відеоогляд матчу «Санта-Клара» — «Бенфіка» — 0:5

У прямій трансляції на території України поєдинок «Динамо» — «Бенфіка» покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO. Крім того, пряма трансляція з Києва запланована на телеканалі «Матч! Футбол 2» (Росія).

Ліга чемпіонів. 1-й тур. Група Е

14 вересня (вівторок)

«Динамо» — «Бенфіка» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 2»

Нагадаємо, що в іншому поєдинку в квартеті Е на «Камп Ноу» в цей же час битимуться іспанська «Барселона» та німецька «Баварія».

До речі, кожну нічию в матчі групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА в нинішньому сезоні оцінює в 930 тисяч євро, а кожну перемогу — в 2,8 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук перейшов з «Гента» до «Бенфіки» за 17 млн євро.

Фото ФК «Динамо»

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