У вівторок, 14 вересня, у Києві на НСК «Олімпійський» пройде матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та лісабонською «Бенфікою» (арбітр — Ентоні Тейлор із Англії).

Раніше динамівці 18 разів стартували в когорті найсильніших клубів Європи, і лише в трьох випадках «біло-сині» не змогли відзначитися забитим м'ячем. Що стосується домашніх поєдинків, то лише словенському «Марібору» в 1999-му та туринському «Ювентусу» в 2020-му вдавалося зберегти свої ворота «сухими».

Відео голів матчу «Динамо» — «Бенфіка» в режимі онлайн, починаючи з 22:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку групи Е на «Камп Ноу» зустрінуться каталонська «Барселона» та мюнхенська «Баварія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч відбору Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка».

Фото ФК «Динамо»

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