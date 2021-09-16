У п'ятницю, 17 вересня, поєдинком у Чернігові між «Десною», яка врятувався від поразки на полі «Ворскли», і львівським «Рухом» стартує програма 8-го туру української прем'єр-ліги.

У суботу, 18 вересня, свої поєдинки проведуть гранди УПЛ. «Шахтар», який сенсаційно програв у Лізі чемпіонів «Шерифу» (0:2), зіграє в… Ковалівці проти «Маріуполя», у якого гірники в чемпіонаті і Кубку країни раніше виграли 47 (!) з 51 матчу (за чотирьох нічиїх).

До речі, маріупольський клуб пояснив перенесення поєдинку на стадіон «Колоса» тим, що в період з 15 по 20 вересня на стадіоні імені Володимира Бойка будуть проводитися невідкладні аварійно-відновлювальні та пуско-налагоджувальні роботи на підстанції, яка живить стадіон. І справді, чого це перед поєдинком за Суперкубок України з «Динамо» (22 вересня на «Олімпійському») гірникам пертися за трьома очками в неблизький світ. Ковалівка ж ближче…

«Динамо» після єврокубкової нічиї з «Бенфікою» (0:0) прийме на «Олімпійському» «Олександрію», яка вже встигла в нинішньому сезоні обіграти «Шахтар» (2:1). Букмекери в дуелі віддають перевагу команді Мірчі Луческу. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу киян приймає з коефіцієнтом 1,31, на нічию — 5,60, на виграш підопічних Юрія Гури — 10,00.

Ще в двох поєдинках ігрового дня «Інгулець» зіграє в Кропивницькому з «Колосом», програшна серія якого вже налічує три матчі, а «Дніпро-1» після невдачі на полі «Шахтаря» чекає в гості «Верес», який здолав у останніх трьох турах «Минай», «Десну» та «Львів».

У неділю, 18 вересня, «Ворскла» зіграє в Полтаві з «Минаєм», «Зоря» після повернення з єврокубкового вояжу до Норвегії чекає в гості «Чорноморець», а «Львів» спробує набрати перші очки при новому тренері Олегові Дулубу в протистоянні з «Металістом 1925».

Чемпіонат України. 8-й тур

17 вересня (п'ятниця)

«Десна» — «Рух» 19:30 «Футбол 1»

18 вересня (субота)

«Інгулець» — «Колос» 14:00 «Футбол 2»

«Маріуполь» — «Шахтар» 17:00 «Футбол 2»

«Дніпро-1» — «Верес» 17:00 УНІАН

«Динамо» — «Олександрія» 19:30 «2+2»

19 вересня (неділя)

«Ворскла» — «Минай» 17:00 «Футбол 1»

«Зоря» — «Чорноморець» 17:00 УНІАН

«Львів» — «Металіст 1925» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (7);

3. «Олександрія» — 14 (7);

4. «Десна» — 13 (7);

5. «Дніпро-1» — 13 (7);

6. «Ворскла» — 12 (7);

7. «Зоря» — 11 (7);

8. «Верес» — 11 (7);

9. «Рух» — 8 (7);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (6);

12. «Металіст 1925» — 6 (7);

13. «Чорноморець» — 5 (7);

14. «Колос» — 5 (6);

15. «Маріуполь» — 4 (7);

16. «Львів» — 2 (7).

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста «Динамо» Артема Шабанова народилася донька.

Фото ФК «Динамо»

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