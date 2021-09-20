У середу, 22 вересня, на столичному «Олімпійському» відбудеться 18-й розіграш Суперкубка України з футболу, який повинен був відбутися ще в липні. Красень-кубок оскаржать 9-разовий володар трофею київське «Динамо» і 8-разовий переможець турніру донецький «Шахтар». Уболівальники стануть свідками першої тренерської дуелі 42-річного італійця Роберто де Дзербі та восьмиразового тріумфатора Суперкубка країни 76-річного румуна Мірчі Луческу.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «ДИНАМО»

Минулої суботи суперники після старту в Лізі чемпіонів («Шахтар» поступився в гостях «Шерифу» — 0:2, а «Динамо» вдома зіграло внічию з «Бенфікою» — 0:0) провели свої матчі в українській прем'єр-лізі. Донеччани без ряду лідерів розгромили знекровлений кадровими втратами «Маріуполь» (за команду Остапа Маркевича не могли грати футболісти, які орендовані у «Шахтаря») — 5:0. У свою чергу, «Динамо» лише в компенсовані хвилини змогло вирвати перемогу у «Олександрії» — 1:0. Після восьми турів «біло-сині» лідирують в УПЛ, випереджаючи «оранжево-чорних» на три очки.

У прямому ефірі зустріч «Шахтар» — «Динамо» покаже о 21:00 телеканал «Футбол 1».

Суперкубок України

22 вересня (середа)

«Шахтар» — «Динамо» 21:00 «Футбол 1»

До речі, гра за Суперкубок України буде показана за кордоном за системою PPV. Поєдинок можна подивитися в США, Канаді, Великобританії та Польщі, а вартість трансляції складе 5 доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок за Суперкубок України «Шахтар» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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