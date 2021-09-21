Юний український фехтувальник-чемпіон загинув під час риболовлі

16-річний фехтувальник, член столичної ДЮСШ «Арміець» Тимофій Сас (Калітовський) загинув у результаті нещасного випадку.

Про трагедію, що сталася під час риболовлі, повідомила Федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook. При цьому подробиці не уточнюються.

У той же час у Нацполіціі повідомили про випадок загибелі підлітка під Києвом, у селі Гнідин. За відомостями правоохоронців, два неповнолітніх хлопці прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро, щоб порибалити. 16-річний киянин (ймовірно, мова йде саме про Тимофія Саса) при спробі закинути телескопічну вудку зачепив рибальською ліскою високовольтні лінії електропередач. Хлопця вдарило струмом, медики, які прибули на місце події, констатували його смерть.

«Усі ми глибоко вражені трагічною загибеллю в результаті нещасного випадку Тимофія — юного талановитого спортсмена, яскравого та помітного хлопця, цілеспрямованого та наполегливого фехтувальника. Колектив школи, спортсмени та батьки висловлюють глибокі співчуття батькам та родині Тимофія. Світла пам'ять…» — повідомили на сторінці ДЮСШ «Армієць» у Facebook.

Додамо, що фехтувальник подавав великі надії у своєму виді спорту. Зокрема, Тимофій став переможцем турніру пам'яті Олександра Захарова, що проходив у Харкові в лютому 2021-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 14-річний іспанський мотогонщик трагічно загинув під час змагань.

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