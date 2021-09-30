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Спорт

Український боєць побив суперника в першому раунді та дебютує в UFC: відео нокауту

9:28 30 вересня 2021
Ігор Потеря

Український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Ігор Потеря (19 перемог, 2 поразки), який виступає в напівважкій вазі, успішно провів черговий поєдинок у професійній кар'єрі.

Наш співвітчизник, будучи аутсайдером в поєдинку з непереможним досі поляком Лукашем Судольські, що пройшов у рамках турніру Dana White's Contender Series у Лас-Вегасі, уже в першому раунді провів успішну атаку та, забивши суперника, здобув впевнену перемогу нокаутом.

Виступ українця настільки вразив президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дану Уайта, що той негайно підписав контракт із Ігорем. «Хлопцю 25 років, вага 93 кг при зрості 190 см. Хоч коефіцієнти нічого не значать, але він був андердогом 3 до 1 у цьому поєдинку, тобто букмекери думали, що він буде знищений. Але він зробив прямо протилежне, вражаюче прикінчивши опонента. Я обов'язково поставлю цього хлопця до карду одного з найближчих турнірів UFC», - представив функціонер нового бійця свого промоушена.

«Коли ваші мрії будуть сильніші за ваші страхи - вони почнуть збуватися!!!» - відреагував на новину боєць на своїй сторінці в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ярослав Амосов завоював чемпіонський титул Bellator.

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