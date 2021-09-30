Світоліна за 107 хвилин пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго: відеоогляд матчу

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна успішно пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic у Чикаго (США) з призовим фондом 565 тисяч доларів.

В 1/8 фіналу наша співвітчизниця зустрічалася з румункою Габріелою Русе (98-а), з якою раніше на кортах не перетиналася. Незважаючи на різницю у класі, про те, що поєдинок не буде легким для українки, стало зрозуміло з першого ж гейму, який тенісистки грали на подачі румунки цілих 17 (!) хвилин.

Утім, Світоліна, хоч і немало помилялася сама, але здобула впевнену перемогу в двох сетах — 6:3, 6:3, гарантувавши собі 12 675 доларів призових.

Sealed with an Ace!



@ElinaSvitolina progresses to the #ChicagoTennisFestival quarterfinals with a 6−3, 6−3 win over Ruse.



Next up for the No.1 seed: Ons Jabeur. pic.twitter.com/rz6qtT0lER — wta (@WTA) September 30, 2021

Додамо, що за путівку до півфіналу одеситка побореться з Онс Жабер із Тунісу (16-а), яка у своєму поєдинку здолала американку Джесіку Пегулу (24-а) — 1:6, 6:2, 6:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна забралася в Чикаго на 103-й поверх.

Фото Jimmie 48

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