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Спорт

Світоліна за 107 хвилин пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго: відеоогляд матчу

22:28 30 вересня 2021
Еліна Світоліна

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна успішно пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic у Чикаго (США) з призовим фондом 565 тисяч доларів.

В 1/8 фіналу наша співвітчизниця зустрічалася з румункою Габріелою Русе (98-а), з якою раніше на кортах не перетиналася. Незважаючи на різницю у класі, про те, що поєдинок не буде легким для українки, стало зрозуміло з першого ж гейму, який тенісистки грали на подачі румунки цілих 17 (!) хвилин.

Утім, Світоліна, хоч і немало помилялася сама, але здобула впевнену перемогу в двох сетах — 6:3, 6:3, гарантувавши собі 12 675 доларів призових.

Додамо, що за путівку до півфіналу одеситка побореться з Онс Жабер із Тунісу (16-а), яка у своєму поєдинку здолала американку Джесіку Пегулу (24-а) — 1:6, 6:2, 6:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна забралася в Чикаго на 103-й поверх.

Фото Jimmie 48

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