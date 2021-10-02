Скандальний футболіст «Динамо» купив Ferrari за півмільйона євро

Форвард «Динамо» Жерсон Родрігес, який на початку вересня перейшов на правах оренди до французького «Труа», обзавівся новим елітним спорткаром.

Футболіст, якому в листопаді минулого року народила сина українська тенісистка Ольга Янчук, придбав новенький Ferrari 812 Superfast. За оцінками фахівців, вартість автомобіля може сягати 500 тисяч євро.

Voiture de @ gerson7lux

Qui a signé au club cet été de dynamo Kiev.



Elle est fraîche. pic.twitter.com/JdyAqnY6Ho - kev0689 (@ kev061989) October 2, 2021

Відзначимо, що орендна угода люксембурзького футболіста, який за свою кар'єру неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, з «Труа» розрахована до червня 2022 року, після чого французький клуб, який виступає у вищому дивізіоні країни, зобов'язаний буде викупити повноцінний контракт Родрігеса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони елітний позашляховик.

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