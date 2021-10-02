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Спорт

Скандальний футболіст «Динамо» купив Ferrari за півмільйона євро

13:41 2 жовтня 2021
Жерсон Родрігес

Форвард «Динамо» Жерсон Родрігес, який на початку вересня перейшов на правах оренди до французького «Труа», обзавівся новим елітним спорткаром.

Футболіст, якому в листопаді минулого року народила сина українська тенісистка Ольга Янчук, придбав новенький Ferrari 812 Superfast. За оцінками фахівців, вартість автомобіля може сягати 500 тисяч євро.

Відзначимо, що орендна угода люксембурзького футболіста, який за свою кар'єру неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, з «Труа» розрахована до червня 2022 року, після чого французький клуб, який виступає у вищому дивізіоні країни, зобов'язаний буде викупити повноцінний контракт Родрігеса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони елітний позашляховик.

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