Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

В автопарку українського непереможного боксера-суперважковаговика Олександра Усика, який готується до поєдинку з володарем чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа, сталося поповнення.

Слідом за Bentley Continental, придбаним у 2019 році, спортсмен порадував себе ще одним елітним автомобілем. Вибір Олександра зупинився на Audi RS Q8, вартість якого в Україні коливається від 4,8 до 5,9 млн гривень у залежності від комплектації.

Нагадаємо, що поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком пройде 25 вересня на стадіоні «Тоттенхем Хотспур». Усі квитки на бій, що надійшли у продаж, вартістю від 55 до 2750 доларів були розкуплені менш ніж за добу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усика перед боєм із Джошуа порівняли з Мухаммедом Алі.

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