Дворазовому олімпійському чемпіону загрожує в'язниця за штурм Капітолію

Олімпійський чемпіон Афін-2004 та Пекіна-2008 американський плавець Кліт Келлер вляпався у скандальну історію, яка може коштувати йому свободи.

Спортсмен був ідентифікований як один із учасників штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня нинішнього року — в день затвердження Конгресом, що засідає в будівлі, підсумків президентських виборів та офіційного проголошення Джо Байдена переможцем. При цьому «здали» Кліта його колишні партнери по збірній, які впізнали його на відео. Утім, Келлер і сам не намагався замаскуватися, оскільки був одягнений у яскраву спортивну куртку з написом USA на спині.

У підсумку 39-річний плавець пішов на угоду зі слідством, визнавши свою провину в незаконному проникненні в Капітолій, в обмін на зняття звинувачень за іншими пунктами. Утім, і в цьому випадку Кліту загрожує серйозне покарання — аж до тюремного ув'язнення на термін від 21 до 27 місяців. Наступне слухання у даній справі пройде 16 грудня, коли спортсмену знову доведеться з'явитися до суду.

Додамо, що Келлер став олімпійським чемпіоном на двох поспіль Олімпіадах в естафеті 4×200 метрів. Також у його колекції є «срібло» та «бронза» Сіднея-2000, а також два «золота» чемпіонатів світу.

У складі естафетної команди Клит Келлер (другий зліва) став дворазовим олімпійським чемпіоном

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий одноклубник Зінченка по «Манчестер Сіті» француз Менді проведе Різдво у в'язниці.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter