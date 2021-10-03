Екс-футболіст «Аякса» та збірної Нідерландів засуджений за погрозу вбивства прем'єр-міністра

51-річний колишній футболіст амстердамського «Аякса», англійського «Ноттінгем Форрест», німецької «Герти» та збірної Нідерландів Брайан Рой потрапив у скандальну історію.

Спортсмен, незадоволений діями прем'єр-міністра країни Марка Рютте, вирішив усю свою злість та претензії зігнати у Twitter. Зокрема, Брайан написав на своїй сторінці, що політик «незабаром отримає постріл у голову». Суд у Гаазі розцінив даний запис як погрозу вбивства та засудив Роя до 80 годин громадських робіт та двох років умовного тюремного ув'язнення. Якщо протягом цього терміну він знову вчинить злочин, то вже отримає реальний тюремний строк.

Відзначимо, що Брайан Рой у складі «Аякса» став чемпіоном країни в 1990 році та виграв Кубок УЄФА в 1992-му. Також у 1992 році футболіст, який виступав на позиції флангового півзахисника, виграв зі збірною Нідерландів «бронзу» чемпіонату Європи у Швеції, взявши участь у всіх чотирьох матчах турніру.

У складі збірної Нідерландів став бронзовим призером Євро-тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовому олімпійському чемпіону з плавання американцю Кліту Келлеру загрожує в'язниця за штурм Капітолію.

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