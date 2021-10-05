Третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия), у якого в серпні народилася шоста дитина, і американцем Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия), запланований на 9 жовтня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, стане однією з головних подій року в світовому боксі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Циганський король (прізвисько британця) і Бронзовий бомбардувальник (так звуть американця) оскаржать титул WBC в суперважкій вазі і на двох гарантовано зароблять 50 мільйонів доларів, повідомляє Essentiallysports.

За інформацією джерела, гарантований гонорар 33-річного Тайсона Ф'юрі за бій складе 30 мільйонів доларів, а 35-річного Деонтея Уайлдера — 20 мільйонів. Крім того, в співвідношенні 60% на 40% на користь британця розподілять дохід від продажу платних трансляцій цього поєдинку.

Нагадаємо, що в грудні 2018-го бій між Ф'юрі і Уайлдером, незважаючи на те, що британець двічі побував у нокдауні, завершився внічию, а в лютому минулого року Тайсон декласував американця в реванші, нокаутувавши в сьомому раунді. Третя дуель боксерів повинна була відбутися в червні 2021-го, але була перенесена після того, як Ф'юрі заразився коронавірусом.

Деонтей Уайлдер вже прибув до Лас-Вегаса з нареченою і донькою

До речі, українець Олександр Усик, у якого після перемоги над британцем Ентоні Джошуа якраз немає лише пояса WBC, вже заявив, що готовий битися і з Ф'юрі, і з Уайлдером.

«Я обов'язково подивлюся цей бій, — цитує Олександра Усика DAZN. — Я не думаю надто багато про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не списуйте Уайлдера з рахунків, оскільки у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу. Я побʼюся з будь-яким суперником, який буде утримувати останній пояс. Мені все одно, буде це Уайлдер або Ф'юрі. Я не вмію робити прогнози».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в андеркарді бою Ф'юрі — Уайлдер виступить непереможний український боксер Віктор Вихрист.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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