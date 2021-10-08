У ніч на неділю, 10 жовтня, в Лас-Вегасі на рингу T-Mobile Arena, яка вміщує до 20 тисяч осіб, пройде заключний бій у трилогії між володарем чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия) та американцем Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия). Букмекери в майбутньому поєдинку, який розпочнеться не раніше 5:00 за київським часом, бачать явним фаворитом чинного чемпіона.

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Зірвана дуель поглядів

Обов'язкова прес-конференція, що передувала бою, не завершилася традиційноою дуеллю поглядів. На тому, щоб не зводити двох боксерів, наполіг глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. «Якби відбулася битва поглядів, то почалася би бійка. На сцені не було охорони, а ця ведуча їх намагалася скомпрометувати. Кейт Абдо працює на FOX, тому вона була повністю упередженою. Хто б їх зупинив? Вони емоційні хлопці, бійці. Вони ображали один одного на очах у всього світу, казали про суперника найгірші речі, але слова не завдають шкоди. Тепер ви хочете звести їх, немов злих псів, щоб вони щось влаштували. Ми сказали ведучій, щоб битви поглядів не було. І що вона заявила? „Зараз ми влаштуємо дуель поглядів“. Пішла вона на х… р, і FOX нехай туди ж. Битви поглядів не було — ми врятували бій», — пояснив своє рішення функціонер.

Боксерів розсадили на пристойній відстані один від одного

Уайлдер «запалить» стадіон

Деонтей Уайлдер представив свій новий костюм, в якому він вийде на ринг T-Mobile Arena перед поєдинком проти Тайсона Ф'юрі. Американець з'явиться перед глядачами в масці, яка буде світитися червоним лазерним підсвічуванням, і в чорному костюмі, який відправляє глядачів до його африканських корінь. За словами дизайнерів, що створили цей шедевр, костюм Уайлдера буде присвячений його предкам — народності едо, яка проживає на території Нігерії.

Примітно, що однією з причин поразки у другому бою з британцем Бронзовий бомбардувальник називав… тяжкість свого костюма, в якому він виходив на стадіон. Подивимося, наскільки допоможе йому костюм цього разу…

Дві попередні зустрічі боксерів

Перші дві частини трилогії в протистоянні Циганського короля та Бронзового бомбардувальника відбулися в грудні 2018-го та в лютому 2020-го. Перший бій між Ф'юрі та Уайлдером, незважаючи на те, що британець двічі побував у нокдауні, закінчився внічию. А в матчі-реванші Тайсон декласував американця нокаутом у сьомому раунді. Як відомо, третя дуель боксерів мала відбутися в червні 2021-го, але була перенесена після того, як Ф'юрі здав позитивний тест на COVID-19.

А судді хто?

Майбутній поєдинок судитимуть американські рефері. У рингу буде працювати Рассел Мора з Невади, а результативні дії боксерів підрахують Тім Чітем та Дейв Моретті (обидва — Невада), а також Стів Вайсфелд із Нью-Джерсі.

Примітно, що Атлетична комісія Невади (штат, у якому знаходиться Лас-Вегас) внесла зміни в початковий список суддів. Так, планувалося, що рефері в рингу буде Майк Ортега з Коннектикуту, а до складу суддівської бригади увійде Патрісія Морс Джарман із Невади.

Значні гонорари для боксерів

Циганський король та Бронзовий бомбардувальник оскаржать титул WBC у суперважкій вазі та на двох гарантовано зароблять 50 мільйонів доларів, повідомляє Essentiallysports.

За інформацією джерела, гарантований гонорар 33-річного Тайсона Ф'юрі за бій складе 30 мільйонів доларів, а 35-річного Деонтея Уайлдера — 20 мільйонів. Крім того, у співвідношенні 60% на 40% на користь британця розподілять прибуток від продажу платних трансляцій цього поєдинку.

Усик буде уважно стежити за боєм

Український непереможний боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який сенсаційно відібрав чемпіонські пояси за версією WBA Super, WBO, IBF та IBO у британця Ентоні Джошуа, повідомив, що буде уважним глядачем майбутньої битви. Адже саме титулу WBC йому не вистачає до звання абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону.

«Я обов'язково подивлюся цей бій, — цитує Олександра Усика DAZN. — Я не думаю надто багато про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не списуйте Уайлдера з рахунків, оскільки у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу. Я поб'юся з будь-яким суперником, який буде утримувати останній пояс. Мені немає різниці, буде це Уайлдер або Ф'юрі. Я не вмію робити прогнози».

В андеркарді — ще один непереможний українець

Український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист (7 перемог, 5 із них — нокаутом) проведе бій у андеркарді поєдинку між Ф'юрі та Уайлдером. Суперником 28-річного українця на прізвисько Фауст (зріст Вихриста — 196 см) стане американець Майк Маршалл (5 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка).

Віктор Вихрист уже в Лас-Вегасі

61 нокаут на двох

І Ф'юрі, і Уайлдер більшість боїв у своїх кар'єрах завершували достроково. На рахунку британця — 21 нокаут, у Уайлдера — 41. Циганський король знає, як «вирубити» свого опонента, що він продемонстрував у лютому минулого року. Як складеться доля поєдинку цього разу — подивимося в ніч на 10 жовтня.

Дивитися відео найкращих нокаутів у кар'єрі Тайсона Ф'юрі

Дивитися відео найкращих нокаутів у кар'єрі Деонтея Уайлдера

У Усика буде 30 днів, щоб домовитися з переможцем бою Ф'юрі — Уайлдер

В українця Олександра Усика, який володіє чемпіонськими поясами WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі, буде можливість битися з переможцем майбутнього бою між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Щоправда, цей поєдинок стане можливим лише в тому випадку, якщо Ентоні Джошуа з яких-небудь причин відмовиться від реваншу з нашим співвітчизником.

«Рада WBC розглянула новітню історію суперважкого дивізіону, — йдеться в офіційному релізі організації. — З огляду на тривалу бездіяльність у дивізіоні у зв'язку з пандемією, що продовжується юридичними процесами та коронавірусною інфекцією, WBC постановив, що у переможця бою (Ф'юрі — Уайлдер 3) буде 30 днів на те, щоб укласти контракт на об'єднавчий поєдинок проти чемпіона WBO / IBF / WBA Олександра Усика з метою визначення абсолютного чемпіона дивізіону. Якщо протягом цього часу відповідна угода не буде укладена, переможець поєдинку Ф'юрі — Уайлдер 3 повинен провести наступний бій проти чинного володаря „тимчасового“ титулу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі на території України бій Ф'юрі — Уайлдер.

Фото Getty Images, Luckypunchnet, Matchroom Boxing

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