У ніч на неділю, 10 жовтня, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбудеться третій бій у суперважкій вазі між 33-річним британцем Тайсоном Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия), який перехворів коронавірусом, і 35-річним американцем Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия). Початок — не раніше ніж о 5:00 за київським часом. На кону — титул чемпіона світу за версією WBC (нагадаємо, що іншими поясами у хевівейті після перемоги над Ентоні Джошуа володіє українець Олександр Усик).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ Ф'ЮРІ — УАЙЛДЕР

Перші дві частини «трилогії» в протистоянні Циганського короля і Бронзового бомбардувальника відбулися в грудні 2018-го і в лютому 2020-го. Перший бій між Ф'юрі і Уайлдером, незважаючи на те, що британець двічі побував у нокдауні, закінчився внічию. А в матчі-реванші Тайсон декласував американця нокаутом у сьомому раунді. Як відомо, третя дуель боксерів повинна була відбутися в червні 2021-го, але була перенесена після того, як Ф'юрі здав позитивний тест на COVID-19.

Перед майбутнім протистоянням суперників букмекери віддають перевагу непереможному Ф'юрі, приймаючи ставки на успіх кожного з боксерів з такими коефіцієнтами.

Favbet: перемога Ф'юрі — 1,34, нічия — 26,00, перемога Уайлдера — 3,35. Дострокова перемога Ф'юрі — 1,90, дострокова перемога Уайлдера — 4,00.

William Hill: перемога Ф'юрі — 1,36, нічия — 21,00, перемога Уайлдера — 3,25. Дострокова перемога Ф'юрі — 1,91, дострокова перемога Уайлдера — 3,75.

«Олімп»: перемога Ф'юрі — 1,32, нічия — 23,00, перемога Уайлдера — 3,43. Дострокова перемога Ф'юрі — 1,95, дострокова перемога Уайлдера — 3,75.

Bet365: перемога Ф'юрі — 1,30, нічия — 23,00, перемога Уайлдера — 3,50. Дострокова перемога Ф'юрі — 1,83, дострокова перемога Уайлдера — 4,00.

Vbet: перемога Ф'юрі — 1,29, нічия — 23,00, перемога Уайлдера — 3,35. Дострокова перемога Ф'юрі — 1,83, дострокова перемога Уайлдера — 3,75.

Нагадаємо, що відомі гонорари боксерів в майбутньому поєдинку. Ф'юрі гарантовано отримає 30 мільйонів доларів, а Уайлдер — 20 мільйонів. Крім того, в співвідношенні 60% на 40% на користь британця розподілять дохід від продажу платних трансляцій цього бою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тайсона Ф'юрі народилася донька Афіна — шоста дитина в сім'ї боксера.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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