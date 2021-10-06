З українськими Кримом та Донбасом: УЄФА представив логотип Євро-2024

У Берліні на знаменитому «Олімпіаштадіоні», що приймав фінал ЧС-2006, пройшла яскрава церемонія презентації логотипу та девізу чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2024 році в Німеччині.

Бренд майбутньої континентальної першості виконаний у шести основних кольорах (жовтий, синій, зелений, білий, червоний та чорний), представлених на прапорах усіх 55 країн, національні команди яких будуть боротися за потрапляння до фінальної частини. Девіз Євро-2024 — «Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи».

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! # EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu - UEFA EURO 2024 (@ EURO2024) October 5, 2021

Примітно, що в ролику, підготовленому УЄФА для презентації, і Крим, і Донбас представлені як українські території.

Додамо, що жеребкування відбірного турніру на Євро-2024 відбудеться в грудні наступного року. Самі матчі кваліфікації стартують навесні 2023-го, а фінальна частина пройде з 14 червня по 14 липня 2024-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА назвав трійку претендентів на звання найкращого футболіста року, до якої не потрапили Роналду та Мессі.

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