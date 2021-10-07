Екс-перша ракетка світу Маррей став жертвою злодіїв: у тенісиста вкрали «найдорожче»

Триразовий переможець турнірів серії «Великого шолома», колишня перша ракетка світу британець Енді Маррей, який у 2019-му отримав лицарський титул, потрапив у неприємну історію.

Тенісист, який готується до виступу на Індіан-Уеллс у Каліфорнії, після інтенсивного тренування залишив свої кросівки під машиною, щоб вони «провітрилися». Яке ж було його здивування, коли вранці він не виявив взуття на місці. Утім, як виявилося, кросівки були не такою істотною втратою…

«Учора ввечері, повечерявши після тренування, я сів у машину та повернувся до готелю. На вулиці було 38 градусів вище нуля, і, природно, від моїх кросівок після інтенсивного заняття не дуже добре пахло. Я вирішив, що вологому, пітному та смердючому взуттю треба «провітритися», а оскільки в моєму номері немає балкона, то я вирішив не залишати їх у кімнаті, і поставив під машиною, де вони могли «подихати повітрям» та висушитися.

Коли я вранці повернувся до машини, то кросівок на своєму місці не виявив. Розчарувавшись, я відправився до найближчого спортивного магазину, де придбав собі нову пару, після чого відправився на тренування. Готуючись до нього, мій фізіотерапевт запитав: «А де твоя обручка?» І в цей момент я подумав: «О ні!» Справа в тому, що зазвичай я прив'язую свою обручку до шнурків кросівок, оскільки вона заважає мені, коли знаходиться на руці. Того вечора я просто забув її зняти зі шнурків, і, виходить, обручку вкрали разом із кросівками.

Маррей прив'язує кільце до шнурка під час тренувань і матчів

Якщо хто-небудь може поділитися будь-якою інформацією, де вона може бути, буду дуже вдячний. Якою може бути нагорода за її повернення?" - поділився своєю історією Енді з підписниками в Instagram.

Відзначимо, що Маррей одружений на Кім Сірс із квітня 2015 року. Пара виховує чотирьох дітей — п'ятирічну Софію, трирічну Еді, однорічного Тедді та дівчинку, яка народилася в березні нинішнього року, але її ім'я не розголошується.

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