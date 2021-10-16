26.27 / 26.47 30.25 / 30.59
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Двічі в одну дев'ятку: футболіст із чемпіонату Румунії оформив неймовірний «дубль» за кілька хвилин

14:01 16 жовтня 2021
Роналду Дякону

Справжні шедеври побачили глядачі матчу 12-го туру чемпіонату Румунії між «Газ Метаном» та бухарестським «Динамо».

Обидві команди особливо не проявляли активності в атаці, але ще в першому таймі господарі відзначилися двічі. Причому обидва голи у виконанні півзахисника Роналду Дякону вийшли на диво. На 36-й хвилині тезка п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» змістився справа до центру й метрів із 28-ми поцілив у «дев'ятку» воріт суперника, а буквально в наступній атаці своєї команди завдав удару зльоту приблизно з того ж місця — і м'яч влетів у той же верхній кут. Ось так, а кажуть, що «снаряд двічі в одну воронку не влучає»…

Примітно, що ці голи стали для 24-річного півзахисника першими в нинішньому сезоні. А «Газ Метан», здобувши перемогу (2:1), піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в українському футболі забито неймовірний гол завдяки «потойбічним силам».

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

7 тисяч пенсії: кого стосується та які умови потрібно виконати

газ

За газ можна платити менше: українцям розповіли, як уникнути «приписування» облгазом зайвих кубометрів

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.