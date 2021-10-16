Двічі в одну дев'ятку: футболіст із чемпіонату Румунії оформив неймовірний «дубль» за кілька хвилин

Справжні шедеври побачили глядачі матчу 12-го туру чемпіонату Румунії між «Газ Метаном» та бухарестським «Динамо».

Обидві команди особливо не проявляли активності в атаці, але ще в першому таймі господарі відзначилися двічі. Причому обидва голи у виконанні півзахисника Роналду Дякону вийшли на диво. На 36-й хвилині тезка п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» змістився справа до центру й метрів із 28-ми поцілив у «дев'ятку» воріт суперника, а буквально в наступній атаці своєї команди завдав удару зльоту приблизно з того ж місця — і м'яч влетів у той же верхній кут. Ось так, а кажуть, що «снаряд двічі в одну воронку не влучає»…

RONALDOOOOOOOOOOO



Ronaldo Deaconu scored two BANGERS in Romania's Liga 1 division this morning pic.twitter.com/KoVtZv13TQ - Fox Football (@FOXFOOTBALL) October 16, 2021

Примітно, що ці голи стали для 24-річного півзахисника першими в нинішньому сезоні. А «Газ Метан», здобувши перемогу (2:1), піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в українському футболі забито неймовірний гол завдяки «потойбічним силам».

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