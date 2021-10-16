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Спорт

Такому не відмовиш: Моуріньо довелося спробувати віскі в компанії легенди UFC

15:12 16 жовтня 2021
Конор Макгрегор та Жозе Моуріньо

Легендарний боєць UFC ірландець Конор Макгрегор, який у своєму останньому поєдинку проти американця Дастіна Порьє отримав жахливий перелом ноги, вирішив розвіятися та прилетів разом із дружиною, дитиною та мамою до столиці Італії — Риму.

Сімейство Макгрегорів пройшлося по магазинах (щоправда, охоронцям доводилося оберігати бійця від надокучливих фанатів, які бажали сфотографуватися зі спортсменом), відвідало кілька ресторанчиків, а потім Конору організували зустріч із португальцем Жозе Моуріньо. І варто сказати, що тренер, який зараз очолює місцеву «Рому», був у захваті від спілкування з ірландцем: Жозе подарував бійцю клубну футболку з № 10 на спині, а Макгрегор у відповідь запропонував разом спробувати віскі його торгової марки. Моуріньо відмовляти не ризикнув…

«Так, це він. Так, великий Конор Макгрегор перебуває в Римі, і так, було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями та подарувати йому найгарнішу футболку в місті. Він створив диво, Конору неможливо відмовити, довелося спробувати віскі. Легенда», — написав Моурінью на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Макгрегор є давнім фанатом англійського «Манчестер Юнайтед», а Моуріньо, очолюючи «червоних дияволів» у 2016--2018 роках, завоював із командою Суперкубок Англії та Кубок ліги, а також виграв Лігу Європи-2016/2017.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст збірної України Андрій Воронін здивував схожістю з Конором Макгрегором.

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