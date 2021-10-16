У вівторок, 19 жовтня, донецький «Шахтар» проведе матч 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. Підопічні Роберто де Дзербі приймуть у Києві на НСК «Олімпійський» 13-разового (!) переможця турніру — мадридський «Реал» (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «РЕАЛ»

Жереб другий рік поспіль зводить команди в одній групі Ліги чемпіонів. У минулому сезоні в обох матчах «гірникам» вдалося сенсаційно обіграти мадридців. У Мадриді підопічні ще Луїша Каштру здобули перемогу, забивши тричі в першому таймі, — 3:2 (Модрич, 54, Вінісіус, 59 — Тете, 29, Варан, 33, у свої ворота, Соломон, 42), а в Києві обіграли іменитого суперника у два м'ячі — 2:0 (Дентіньо, 57, Соломон, 82). Щоправда, ці результати все одно не дозволили «Шахтарю» пройти до плей-оф Ліги чемпіонів — а ось «Реал», навпаки, з першого місця вийшов до 1/8 фіналу.

Загалом же команди між собою провели чотири матчі на європейській арені, і поки у взаєминах суперників паритет — у «Шахтаря» та «Реала» по дві перемоги (різниця м'ячів — 8:10 на користь «вершкових»).

Букмекери віддають беззаперечну перевагу «Реалу» в майбутньому поєдинку, виставивши наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога «Шахтаря» — 5,70, нічия — 4,20, виграш «Реала» — 1,57.

«Фаворит»: перемога «Шахтаря» — 5,70, нічия — 4,40, виграш «Реала» — 1,59.

1xBet: перемога «Шахтаря» — 5,80, нічия — 4,54, виграш «Реала» — 1,605.

«Олімп»: перемога «Шахтаря» — 5,61, нічия — 4,61, виграш «Реала» — 1,56.

William Hill: перемога «Шахтаря» — 5,80, нічия — 4,33, виграш «Реала» — 1,55.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі D зіграють міланський «Інтер» та молдавський «Шериф» (початок — о 22:00).

Турнірне становище в групі D: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 3; 3. «Інтер» — 1; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» забив шість м'ячів у ворота «Зорі» в чемпіонаті України.

Фото ФК «Шахтар»

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