«Шахтар» знищив «Зорю» на «Олімпійському»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 15 жовтня, стартувала ігрова програма 11-го туру чемпіонату України з футболу. Причому відразу був зіграний його центральний матч — у Києві зійшлися донецький «Шахтар» та луганська «Зоря».

Чемпіонат України. 11-й тур

15 жовтня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ) — 6:1 (Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 — Гладкий, 63).

Поєдинок очікувався з особливим інтересом, адже в останніх чотирьох очних матчах «гірники» не могли обіграти луганську команду. Ось тільки «Шахтар» зняв усі питання про переможця вже в першому таймі. І якщо на перших хвилинах господарі двічі пробачили суперника, то на 11-й хвилині після чергового виходу віч-на-віч з воротарем Фернандо не схибив та відкрив рахунок.

Незабаром у «Зорі» були непогані можливості, щоб вирівняти становище — наприклад, після помилки Трубіна у своєму штрафному майданчику Шахаб пробив поруч зі стійкою, а Булеца з перспективного штрафного метрів із 23-х пробив над поперечиною. Утім, вже на 28-й хвилині підопічні Роберто де Дзербі подвоїли перевагу, коли після прострілу з правого флангу Педріньо таки проштовхнув м'яча з метра у ворота, а потім Фернандо оформив «дубль», реалізувавши ще один вихід віч-на-віч із воротарем, та довів рахунок до великого.

У середині другого тайму екс-форвард «Шахтаря» Гладкий, який свого часу став у складі «гірників» найкращим бомбардиром чемпіонату України, вніс хоч якусь інтригу, коли скористався помилкою Бондаря. Але всі надії луганчан на позитивний результат були розвіяні, коли Тете замкнув на дальній стійці «черпачок» від Марлоса.

«Добили» же підопічних Віктора Скрипника точні удари Сікана, який п'яткою переправив м'ячау ворота після прострілу Тете, і того ж Тете, який оформив дубль у матчі. У підсумку 6:1 — «Шахтар» у відмінному настрої готується до домашнього матчу Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Чого не скажеш про «Зорю», якій належить битися на виїзді з болгарським ЦСКА у Лізі конференцій.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 26 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (11);

3. «Ворскла» — 21 (10);

4. «Зоря» — 20 (11);

5. «Дніпро-1» — 19 (10);

6. «Олександрія» — 18 (10);

7. «Десна» — 16 (10);

8. «Металіст 1925» — 13 (10);

9. «Верес» — 12 (10);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (9);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Львів» — 6 (10).

14. «Чорноморець» — 6 (10);

15. «Минай» — 6 (9);

16. «Маріуполь» — 4 (10);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Олів'є Тілль («Ворскла»).

Також у рамках 11-го туру пройдуть наступні матчі: «Маріуполь» — «Металіст 1925», «Львів» — «Динамо», «Дніпро-1» — «Колос» (16 жовтня), «Минай» — «Десна», «Олександрія» — «Ворскла» (17 жовтня), «Чорноморець» — «Верес» (18 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Металіст 1925» підписав грузина Соломона Кверквелію, який грав із московським «Локомотивом» у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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