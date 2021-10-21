«Зоря» на полі ЦСКА вистраждала першу перемогу в Лізі конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 21 жовтня, луганська «Зоря» проводила в болгарській Софії матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій проти місцевого ЦСКА.

Ліга конференцій. 3-й тур

ЦСКА (Болгарія) — «Зоря» (Україна) — 0:1

«Зоря»: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца (Крістіан, 87), Громов, Сайядманеш, Шахаб, Гладкий.

Гол: Сайядманеш (64).

Обидві команди до очного поєдинку не вигравали в групі, але, судячи по першому тайму, бажання нарешті розжитися повноцінними трьома очками було набагато більше у господарів. Футболісти ЦСКА атакували частіше й гостріше — зокрема, в одному епізоді Мацапура врятував свою команду після того, як суперник вийшов з ним віч-на-віч під гострим кутом, а в іншому моменті Снурніцин у відчайдушному підкаті завадив нападнику господарів завдати завершального удару із забійної позиції. У підопічних Віктора Скрипника і згадати особливо не було чого, за винятком того, що гравці «Зорі» дуже багато помилялися при передачах та часто дарували м'ячі супернику в простих ситуаціях.

У перерві тренерський штаб луганчан напевно провів «виховну» бесіду, і на другий тайм вийшла зовсім інша «Зоря» — організована, заряджена на атаку. Спочатку з точністю були проблеми — як, наприклад, по горобцях із перспективних позицій били Булеца, Шахаб, Громов. Але ближче до середини тайму «приціл» налаштували, що призвело до забитого м'яча. Спочатку Шахаб заробив штрафний метрах у 20-ти від воріт і сам же його виконав, але голкіпер впорався з непростим ударом. А буквально в наступній атаці інший іранський футболіст «Зорі» Сайядманеш (на фото в заголовку) з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика і прекрасним обвідним ударом поклав м'яча в дальній кут — 0:1.

Судячи з усього, господарі були настільки здивовані жвавістю підопічних Віктора Скрипника, що пропущений м'яч увігнав їх у ступор і особливих шансів, щоб відігратися, у них до фінального свистка так і не було. Хоча в кількох суперечливих ситуаціях у штрафному майданчику «Зорі» арбітр приймав рішення на користь луганчан — і слава богу… Більше того, вже в компенсований час арбітр вилучив нападника ЦСКА Вьона, і господарі догравали поєдинок у меншості.

У підсумку, «Зоря» у важкому протистоянні здобуває перемогу — 1:0, яка стає першою для українських клубів у групових турнірах єврокубків у нинішньому сезоні.

Додамо, що в іншому матчі групи норвезький «Буде-Глімт» сенсаційно розгромив титуловану італійську «Рому» з Жозе Моуріньо на чолі — 6:1 (Ботхейм, 8, 52, Берг, 20, Сольбаккен, 71, 80, Пеллегріно, 78 — Перес, 28). Цей поєдинок став першим у кар'єрі португальського наставника, в якому його підопічні пропустили 6 м'ячів. А у Жозе, на секундочку, 1008 матчів за плечима…

Турнірне становище у групі С: 1. «Буде-Глімт» — 7 очок; 2. «Рома» — 6; 3. «Зоря» — 3; 4. ЦСКА — 1.

Додамо, що в 4-му турі 4 листопада пройдуть такі матчі у групі С: «Зоря» — ЦСКА, «Рома» — «Буде-Глімт».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Вінісіуса Жуніора у ворота «Шахтаря» визнали найкращим у турі Ліги чемпіонів.

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