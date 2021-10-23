Олег Блохін розповів, які суми йому пропонували за «Золотий м'яч»

Легендарний футболіст київського «Динамо», а також колишній тренер збірної України Олег Блохін, удостоєний президентської нагороди «Національна легенда України», відверто розповів про те, скільки йому пропонували за продаж «Золотого м'яча», який йому було вручено за підсумками 1975 року.

«Пропонували великі суми. І неодноразово. І зараз пропонують. Суми найрізноманітніші: десятки, сотні тисяч у валюті. Але я не розглядаю варіант продажу», — повідав Олег Володимирович у своєму особистому блозі на сайті «Трибуна».

Олег Блохін став першим українцем, який завоював "Золотий м'яч"

Також Блохін, який після уходу з київського «Динамо» в квітні 2014 року так більше нікого і не тренував, назвав найкращих на даний момент українських футболістів: «Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Забарний… Стоп, зараз когось забуду й ненавмисно ображу (сміється). У нас хороші хлопці, п'ятірку обрати буде складно».

А ще Олег Володимирович поділився секретом, як не втратити мотивацію після досягнення певних висот — таких, наприклад, як завоювання «Золотого м'яча». «Коли у 23 роки тебе визнають найкращим футболістом Європи… Складно, звичайно, не втратити голову. Можна й розчинитися. Але потрібно постійно ставити перед собою ще вищі цілі та завдання. Забив 100 м'ячів — забити 150. У цьому сезоні забив 15, у наступному треба 20. Виграв один „Золотий м'яч“ — потрібно прагнути до наступного. Не буде мотивації — швидко прийдеш у непридатність», — підсумував Блохін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ігор Суркіс розкритикував характер Олега Блохіна.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter