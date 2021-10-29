Лідер «Динамо» вдруге став батьком: милі фото

Рано-вранці у п'ятницю, 29 жовтня, у родині лідера київського «Динамо» півзахисника Віталія Буяльського сталася радісна подія.

Дружина футболіста Аліна в одному зі столичних пологових будинків народила хлопчика зростом 56 см та вагою 3940 грамів. «Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, тепер нас четверо», — написала щаслива мама, супроводжуючи радісну новину кількома фотографіями з пологового будинку.

Зазначимо, що в сім'ї футболіста вже підростає дочка Злата, якій у листопаді виповниться чотири роки.

Додамо, що цього сезону Буяльський провів за «Динамо» 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Також півзахисник повернувся до збірної після тривалої перерви — у його активі 9 ігор за «жовто-сині».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зіркового новачка «Шахтаря» Педріньо народилася дочка.

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