97-річний український тенісист із Книги рекордів Гіннесса зіграв матч із Рафаелем Надалем

97-річний українець Леонід Станіславський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший у світі тенісист, який бере участь у змаганнях, здійснив свою мрію та зіграв проти 20-разового переможця турнірів серії «Великого шолома» та дворазового олімпійського чемпіона іспанця Рафаеля Надаля.

Для цього спортсмен-аматор спеціально вирушив до Іспанії, на Мальорку, де зустрівся з легендарним тенісистом сучасності в його академії. Судячи з фотографій, Надаль також отримав величезне задоволення від спілкування та гри з українським рекордсменом.

Додамо, що екс-перша ракетка світу зараз займає п'яту сходинку у світовому рейтингу АТР. Востаннє іспанець виходив на корт на початку серпня, програвши у другому колі турніру у Вашингтоні, а перед цим у червні на «Ролан Гарросі» поступився у півфіналі сербу Новаку Джоковичу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий переможець турнірів «Великого шолома» аргентинець Гільєрмо Вілас страждає на хворобу Альцгеймера .

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