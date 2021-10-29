Екс-футболіст збірної України висміяв людей нетрадиційної орієнтації та нарвався на жорстку критику

Колишній захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Богдан Бутко нарвався на серйозні проблеми.

Футболіст, який після завершення контракту з «Шахтарем» влітку 2020-го провів півроку в турецькому «Ерзурумі», але з літа нинішнього року перебуває без ігрової практики, вкрай неприємно висловився про австралійського футболіста Джошуа Кавалло, який зробив камінг-аут та зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Незважаючи на те, що Джошуа підтримали такі зірки футболу, як Златан Ібрагімович, Антуан Грізманн, Гаррі Лінекер та Жерар Піке, Бутко вирішив «виділитися» та написав засуджуючий коментар під новиною одного зі ЗМІ, опублікованою в Instagram. «Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Як можна мовчати, коли поряд наші діти ростуть та все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються», — обурився Бутко.

Ці слова викликали шквал обурення в інших уболівальників. «Щось мені здається, що Ви пане просто латентний гей. І просто боїтеся чомусь цього. Зізнатися у цьому не страшно. Це нормально», «Яке ж ти примітивне створіння, ну продовжуй далі ганьбити на всю країну, показуючи свій бидланський світогляд», «Ти точно із середньовіччя виліз. Валіза, вокзал, як кажуть», «Жарти в тебе цілком відповідають інтелекту (учень 5 класу спецшколи для відсталих)», — писали «коментатори». При цьому Бутко ці слова на свою адресу не залишив поза увагою й на кожен коментар «огризався», часом із застосуванням нецензурної лексики.

Додамо, що 30-річний футболіст, який став 2009-го чемпіоном Європи серед юнаків, не збирається поки що закінчувати кар'єру. «Оскільки літнє трансферне вікно закрилося, займався іншими сімейними питаннями. Цікаві мені клуби встигли укомплектуватися. Не дуже навіть форму підтримував. Але це не проблема. Думаю, ближче до зимового антракту, коли відкриється трансферне вікно, займатимусь питанням подальшого працевлаштування. Думаю, багато часу набрати форму мені не знадобиться. Це питання швидко вирішується на зборах», — поділився Бутко своїми планами із сайтом Meta-Ratings.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України Артем Бєсєдін став жертвою циганки-злодійки.

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