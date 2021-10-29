Футболіст «Динамо» та збірної України став жертвою циганки-воровки

Форвард «Динамо» та збірної України Артем Бєсєдін, який відновлюється після тяжкої травми, отриманої в матчі Євро-2020 проти Швеції, розповів неприємну історію, яка сталася з ним свого часу на столичному вокзалі.

«Я їхав до Харкова потягом, було в мене 2 тисячі гривень у гаманці. Проблема в тому, що я мав великий, довгий гаманець. Його навіть глухонімий може вкрасти. І на вокзалі витягли. А там було водійське посвідчення, всі документи. А вони витягли гроші й гаманець скинули. Я назад починаю, а вона, циганка, мені показує, що он мій гаманець. Я навіть не відчув. Я стою на пероні, думаю, подивлюся, де гаманець, перевіряю — немає. Я починаю повертатися, де я купував щось, йду, а вона мені, мовляв, дивись. Скинула, щоб я не ходив по поліціях, документи не шукав», — відверто розповів футболіст в інтерв'ю на Youtube-каналі «Отдушивдушу».

За іронією долі дружина Бєсєдіна — також циганської крові. Більше того, Радміла Карафетова, яка подарувала футболісту влітку 2019-го сина Домініка та взимку 2021-го доньку Кароліну (дівчина також має двох дітей від попередніх стосунків), є солісткою циганського ансамблю та заслуженою артисткою естрадного мистецтва України.

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