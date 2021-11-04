Російський боєць ММА побив свою дівчину та відправив на операційний стіл: фото не для людей зі слабкими нервами

25-річний боєць змішаних єдиноборств (ММА) із Росії Артур Кулінський любить розмахувати кулаками не лише за сферою діяльності, а й у повсякденному житті.

Тривалий час його кохана Аліса, яка старша за спортсмена на п'ять років, терпіла численні побої через ревнощі. Останньою краплею для дівчини стало чергове побиття, наслідком якого стала зламана рука та складна операція — тепер із вставленим металевим штифтом вона в Аліси не згинається.

Щоправда, цього Артуру здалося мало, він підстеріг уже колишню свою кохану біля будинку та жорстоко побив. Юрист Катерина Гордон, яка взялася представляти інтереси постраждалої, розповіла, що оточуючі виявили байдужість до інциденту, а поліцейські, які прибули на виклик, із задоволенням… фотографувалися з Кулінським. Представниця правосуддя опублікувала фото Аліси з лікарні, на якому видно, що все обличчя дівчини в синцях та гематомах, також одне око дуже червоне.

«Це справжня ганьба! Для мене також був дивовижним той факт, що при перших побоях були присутні ще двоє „спортсменів“, які не заступилися за дівчину, а стали просто холоднокровними свідками даного акту насильства», — зазначила Гордон, яка добиватиметься порушення кримінальної справи проти нелюда, у коментарі сайту Super.

Зазначимо, що Кулінський, відомий під прізвиськом АКАБ, виступає у промоції Hardcore, де поєдинки проходять на кулаках. Артур відомий яскравими боями та активним використанням треш-току — образливих висловлювань на адресу суперника. Ось тільки статистика його боїв не вражає — лише дві перемоги при чотирьох поразок. Що ж, беззахисну дівчину в нього бити виходить краще за професійних бійців…

Статистика Кулінського в ММА не вражає

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