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Спорт

Українець Зозуля забив в Іспанії перший гол за 9 місяців: відео дотепного удару

19:11 4 листопада 2021
Роман Зозуля

31-річний український футболіст Роман Зозуля, який влітку змінив клуб в Іспанії, відкрив рахунок забитим м'ячам у складі «Фуенлабради».

У рамках сегунди (другого за силою дивізіону країни) команда українського нападника грала на виїзді з «Лас-Пальмасом». Наш співвітчизник відзначився на 79-й хвилині, спритно відправивши м'яча ударом через себе після подачі з кутового, ось тільки цей гол не врятував гостей від поразки — 1:2.

Відеоогляд матчу «Лас-Пальмас» — «Фуенлабрада» — 2:1

Додамо, що цей гол став для Зозулі першим цього сезону. Востаннє він відзначався забитим м'ячем 30 січня, коли ще у складі «Альбасете» забив у ворота «Ов'єдо».

Цього сезону форвард провів за «Фуенлабраду» 13 матчів, у яких також записав на свій рахунок дві результативні передачі. Команда українця після 14 турів набрала 15 очок та посідає 16-те місце, відірвавшись від зони вильоту на два очки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Малиновський забив гол-красень у ворота «Інтера» в чемпіонаті Італії.

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