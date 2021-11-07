Легендарний футболіст «Динамо» та збірної України Олег Гусєв удруге став холостяком

Ексгравець київського «Динамо» та збірної України, а нині асистент головного тренера «біло-синіх» Олег Гусєв офіційно став неодруженим.

Як повідомляє сайт ТСН, Печерський районний суд розглянув справу без присутності учасників процесу, і рішення про розірвання шлюбу Олега з красунею Марією має з'явитися в Єдиному державному реєстрі протягом кількох днів.

До речі, на розрив із 38-річним ексфутболістом, а нині тренером Марія натякнула ще на початку вересня, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram загадкове фото на морському узбережжі у Греції. «Усе нескінченне — кінець свій знаходить… У моєму житті завершився один етап, за який я дуже вдячна. Це все, що хотілося би сказати», — підписала дівчина, залишивши емодзі у вигляді розбитого серця.

Додамо, що в союзі з Марією у Олега в 2015 році народилася дочка Олександра. Від першого шлюбу Гусєв також має сина Олексія — хлопець займається у випускній групі ДЮФШ «Динамо» (Київ), якому його батько віддав 15 років ігрової кар'єри та став п'ятиразовим чемпіоном України.

Марія з дочкою Олександрою

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