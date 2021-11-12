Помер знаменитий футболіст-рекордсмен збірної Англії

У віці 87 років пішов із життя легендарний англійський футболіст Рон Флауерс. Про трагічну новину повідомив «Вулверхемптон», у складі якого півзахисник провів більшу частину своєї кар'єри.

«Із глибоким сумом ми повідомляємо про смерть легенди клубу, віце-президента Рона Флауерса. Гігант на полі та джентльмен за його межами. Сьогодні багато хто згадуватиме Рона. Усі наші думки з тими, хто знав та любив його», — йдеться у повідомленні клубу.

Ви глибоко з'єднуєтеся з відомістю проходження клубної legend і vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.



Гіант на стрілянині і людинілеман off it. Вони будуть багато людей remembering Ron today і всі наші думки є з тим, хто хлопець і ловив його. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7 — Wolves (@Wolves) November 12, 2021

Додамо, що у складі «вовків» Флауерс у період з 1952-го по 1967-й провів майже 500 матчів (33 голи), ставши тричі — 1954-го, 1958-го та 1959-го — чемпіоном Англії. У складі національної команди зіграв 49 матчів, забивши 10 м'ячів. Свій останній поєдинок за «трьох левів» зіграв напередодні виступу на тріумфальному ЧС-1966. Потрапивши до заявки команди на мундіаль, на турнірі так не зіграв жодного матчу, хоча, наскільки відомо, наставник збірної Альф Ремзі був готовий випустити на поле Рона у фіналі проти ФРН у тому випадку, якби Джек Чарльтон не одужав після легкої застуди. Але не склалося…

Рон Флауерс (третій праворуч у верхньому ряду) перед матчем у складі збірної Англії у квітні 1959 року

До речі, Флауерс є рекордсменом збірної Англії… за кількістю вдалих пенальті: усі свої шість ударів із 11-метрової позначки у футболці національної команди півзахисник реалізував. Рекорд Рон розділив з одним із найкращих бомбардирів в історії «трьох левів» Аланом Ширером, про що офіційно відрапортувала Футбольна асоціація Англії перед матчем з Україною ще у квітні 2009 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу з футболу у складі збірної Англії Роджер Хант.

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