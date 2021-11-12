26.08 / 26.28 29.77 / 30.13
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер знаменитий футболіст-рекордсмен збірної Англії

18:29 12 листопада 2021
Рон Флауерс

У віці 87 років пішов із життя легендарний англійський футболіст Рон Флауерс. Про трагічну новину повідомив «Вулверхемптон», у складі якого півзахисник провів більшу частину своєї кар'єри.

«Із глибоким сумом ми повідомляємо про смерть легенди клубу, віце-президента Рона Флауерса. Гігант на полі та джентльмен за його межами. Сьогодні багато хто згадуватиме Рона. Усі наші думки з тими, хто знав та любив його», — йдеться у повідомленні клубу.

Додамо, що у складі «вовків» Флауерс у період з 1952-го по 1967-й провів майже 500 матчів (33 голи), ставши тричі — 1954-го, 1958-го та 1959-го — чемпіоном Англії. У складі національної команди зіграв 49 матчів, забивши 10 м'ячів. Свій останній поєдинок за «трьох левів» зіграв напередодні виступу на тріумфальному ЧС-1966. Потрапивши до заявки команди на мундіаль, на турнірі так не зіграв жодного матчу, хоча, наскільки відомо, наставник збірної Альф Ремзі був готовий випустити на поле Рона у фіналі проти ФРН у тому випадку, якби Джек Чарльтон не одужав після легкої застуди. Але не склалося…

Рон Флауерс (третій праворуч у верхньому ряду) перед матчем у складі збірної Англії у квітні 1959 року

До речі, Флауерс є рекордсменом збірної Англії… за кількістю вдалих пенальті: усі свої шість ударів із 11-метрової позначки у футболці національної команди півзахисник реалізував. Рекорд Рон розділив з одним із найкращих бомбардирів в історії «трьох левів» Аланом Ширером, про що офіційно відрапортувала Футбольна асоціація Англії перед матчем з Україною ще у квітні 2009 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу з футболу у складі збірної Англії Роджер Хант.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

melovin і ліза русіна

«Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.