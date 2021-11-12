«Ідеальний» хет-трик Кейна та вилучення на 11-й секунді у Андорри: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У п'ятницю, 12 листопада, на аренах європейських міст продовжилися баталії у кваліфікації чемпіонату світу з футболу, фінальний турнір якого пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Кваліфікація ЧС-2022

12 листопада (п'ятниця)

Група С

Італія — Швейцарія — 1:1 (Ді Лоренцо, 36 — Відмер, 11). На 90-й хвилині Жоржіньо (Італія) не реалізував пенальті.

У битві лідерів групи гості несподівано вийшли вперед, але Скуадра Адзурра ще до перерви відігралася. На останніх хвилинах господарі отримали чудовий шанс вирвати перемогу та забезпечити собі вихід до фінальної частини чемпіонату світу, але Жоржіньо не реалізував пенальті. Зрештою результативна нічия — і все вирішиться в останньому турі.

Північна Ірландія — Литва — 1:0 (Шаткус, 18, у свої ворота).

Становище команд: 1. Італія — 15 (7); 2. Швейцарія — 15 (7); 3. Північна Ірландія — 8 (7); 4. Болгарія — 8 (7); 5. Литва — 3 (8).

Група F

Австрія — Ізраїль — 4:2 (Арнаутович, 51, з пенальті, Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 — Біттон, 33, Перец, 59).

Данія — Фарерські острови — 3:1 (Сков Ольсен, 18, Я.-Б. Ларсен, 63, Мехле, 90+3 — Ольсен, 90).

Молдова — Шотландія — 0:2 (Паттерсон, 38, Адамс, 65). На 82-й хвилині Раце (Молдова) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Данія — 27; 2. Шотландія — 20; 3. Ізраїль — 13; 4. Австрія — 13; 5. Фарерські острови — 4; 6. Молдова — 1.

Група I

Англія — Албанія — 5:0 (Магуайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28).

Ідеальний хет-трик у матчі з Албанією (правою та лівою ногою, а також головою) дозволив Харрі Кейну піднятися на четвертий рядок у списку найкращих бомбардирів в історії збірної Англії — тепер у форварда «Тоттенхема» 44 м'ячі у футболці «трьох левів», і за цим показником він зрівнявся з легендарним Джиммі Гривзом. До Уейна Руні, що розташовується на вершині списку, рукою подати — лише дев'ять голів.

Угорщина — Сан-Марино — 4:0 (Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вічей, 88).

Андорра — Польща — 1:4 (Валес, 45 — Левандовські, 5, 73, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2). На 1-й хвилині вилучений Рікард Фернандес (Андорра).

Нападник Андорри Рікард Фернандес заробив найшвидше вилучення в історії відбірних матчів на чемпіонат світу — відмахнувшись від польського захисника Гліка на 11-й секунді зустрічі, форвард побачив перед собою «червоне світло» від арбітра й залишив своїх партнерів у меншості.

Примітно, що навіть маючи на одного гравця менше, представники карликової держави змогли забити супернику, проте не уникнули домашнього розгрому, пропустивши чотири м'ячі від Левандовські та компанії.

Положення команд: 1. Англія — 23; 2. Польща — 20; 3. Албанія — 15; 4. Угорщина — 14; 5. Андорра — 6; 6. Сан-Марино — 0.

У суботу, 13 листопада, у європейській кваліфікації чемпіонату світу зіграють: група D — Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан; група Е — Бельгія — Естонія, Уельс — Білорусь; група G — Норвегія — Латвія, Чорногорія — Нідерланди, Туреччина — Гібралтар.

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