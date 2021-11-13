Боснійці у більшості програли вдома Фінляндії у відборі на ЧС-2022: що тепер влаштує Україну

У суботу, 13 листопада, ігрова програма відбору на ЧС-2022 стартувала поєдинком у Зениці між збірними Боснії і Герцеговини та Фінляндії. Цей матч представляв величезний інтерес для українських уболівальників, оскільки ці дві команди ведуть із «жовто-синіми» боротьбу за путівку на мундіаль у групі D.

Кваліфікація ЧС-2022

13 листопада (субота)

Боснія та Герцеговина — Фінляндія — 1:3 (Менало, 69 — Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі, 73). На 25-й хвилині Пуккі (Фінляндія) не реалізував пенальті, а на 37-й хвилині вилучений Райтала (Фінляндія).

Боснійці, хоч і виходили на матч без свого забивного бомбардира Едіна Джеко, який через пошкодження не потрапив навіть до заявки, але все одно були в ранзі фаворитів. І підопічні Івайло Петєва з перших хвилин почали методично підбирати ключі до володінь суперника. Ось тільки точність господарів підводила — до перерви вони завдали аж 11 ударів у бік фінських воріт, і лише один із них прийшовся у площину воріт.

«Суомі» же сподівалися на контратаки, і досягли успіху у своїй тактиці. На 25-й хвилині гості отримали право на пенальті, коли П'янич зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але Пуккі не зміг переграти голкіпера з 11-метрової позначки. Підопічні Маррку Канерви не надто засмутилися, і за кілька хвилин все ж таки відкрили рахунок, коли Форсс із меж воротарського майданчика замкнув простріл того ж Пуккі — 0:1.

Трохи згодом гості опинилися в незавидному становищі. Райтала в підкаті перервав прорив Колашинаца до воріт, і арбітр розцінив грубий фол на червону картку, залишивши «суомі» в меншості. Здавалося би, чудова ситуація для господарів, яким потрібно було відіграватися. Але на початку другого тайму фіни розіграли зразкову комбінацію, яку зблизька завершив Лод — 0:2.

Тиск господарів приніс свої плоди на 69-й хвилині — Менало, який тільки-но з'явився з лави запасних, зблизька переправив м'яча у ворота після подачі зі штрафного, але буквально за кілька хвилин гості знову відновили різницю у два м'ячі, коли О'Шонессі також вдало зіграв під час подачі зі штрафного, вискочивши з-за спин боснійських захисників.

Після такого удару всі потуги господарів знову повернути інтригу виявилися марними, і фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу «суомі», які тепер є фаворитами в боротьбі за друге місце у групі.

Зазначимо, що також у групі D у суботу, 13 листопада, буде зіграно матч Франція — Казахстан.

Становище команд: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Фінляндія — 11 (7); 3. Україна — 9 (7); 4. Боснія та Герцеговина — 7 (7); 5. Казахстан — 3 (7).

Тепер для того, щоб забезпечити собі місце у стикових матчах за право зіграти на ЧС-2022, збірній України недостатньо обіграти (нічия та поразка нашу команду не влаштовують) у заключному турі невмотивовану Боснію і Герцеговину — також «жовто-синім» необхідно, щоб Фінляндія в заключному турі програла вдома Франції. Нашу збірну може влаштувати й нічия «суомі» з французами, але для цього самим потрібно перемагати боснійців із різницею не менше ніж у два м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України за дикого невезіння ледве врятувала поєдинок проти Болгарії.

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