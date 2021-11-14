Чемпіона світу з боксу брутально нокаутували на очах у співвітчизників

В англійському Шеффілді пройшов бій між володарем чемпіонського титулу IBF у напівлегкій вазі британцем Кідом Гелехедом, завойованим боксером у серпні цього року, та іспанцем Кіко Мартінесом.

Гелехед на очах у рідних уболівальників впевнено проводив поєдинок, але наприкінці четвертого раунду щось пішло не так, і після пропущеного потужного удару Кід опинився в нокдауні. Від дострокової зупинки бою британця врятував гонг, але з початком п'ятої трихвилинки Мартінес одразу ж кинувся в атаку та «вирубив» чемпіона.

Відео нокауту

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND! #GalahadMartinez pic.twitter.com/ztiAREQKyo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021

Додамо, що для Гелехеда ця поразка стала лише другою в кар'єрі (при 28 перемогах, 17 з яких — нокаутом). А Мартінес став чемпіоном світу вдруге у кар'єрі — раніше, у 2013−2014 роках, він утримував титул IBF у другій найлегшій вазі.

Повний огляд бою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко назвав Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика найкращими боксерами світу на даний момент.

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