Загинула дитина: відомий футболіст, напившись, спровокував смертельну ДТП

Півзахисник голландського «Хераклеса» Рай Влут став учасником аварії в ніч із 13 на 14 листопада. Машина гравця зіткнулася з автомобілем, у якому перебували сім'я з двома дітьми, внаслідок чого від отриманих травм помер чотирирічний хлопчик.

«Нам повідомили, що Рай Влут потрапив у аварію зі смертельним наслідком. Ми дуже шоковані. Ми висловлюємо співчуття сім'ї, яка постраждала від насильства. І ми не можемо вдаватися до подробиць про ситуацію на даний момент, тому що ми ще багато чого не знаємо», — наводить слова технічного директора «Хераклеса» Тіма Гіліссена видання De Telegraaf.

Як повідомляє джерело, футболіст перебував у транспортному засобі разом із товаришем. За попередньою інформацією, молоді люди були у стані алкогольного сп'яніння. Обох було затримано поліцією і вони дають свідчення в рамках розслідування — щоправда, не повідомляється, хто з них був за кермом. Якщо вина спортсмена буде доведена, гравець може надовго загриміти за грати.

Рай Влут (зліва) із товаришем

Зазначимо, що Влут є вихованцем ПСВ із Ейндховена. У складі збірної Нідерландів став чемпіоном Європи U17 у 2012-му. За «Хераклес» виступає з липня 2020 року. Цього сезону провів у чемпіонаті та Кубку Нідерландів 12 матчів, у яких забив п'ять м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двоє дітей загинули під час автоперегонів у США.

623

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter