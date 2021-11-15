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Спорт

У Нідерландах пробили 66 пенальті в післяматчевій серії: не обійшлося без допомоги VAR

21:37 15 листопада 2021
Пенальті

Неординарна ситуація сталася в матчі розіграшу Кубка Нідерландів серед команд U17 між «Зютфеном» та «Спартою Енсхеде».

Основний час поєдинку завершився внічию — 2:2, після чого було призначено серію пенальті. Щоправда, ніхто не думав, що футболісти не зможуть швидко визначити переможця. Для цього їм знадобилося виконати 66 ударів із 11-метрової позначки на двох!

Вирішальним став промах гравця «Спарти», після удару якого м'яч влучив у стійку й потім зрикошетив у воротаря суперника. Здавалося, що м'яч перетнув лінію воріт, але на допомогу арбітрам прийшов VAR — якщо бути точніше, телефон, на який боковий арбітр знімав кожен удар та контролював взяття воріт. Після перегляду відео було ухвалено рішення не фіксувати гол гостей, а ось удар футболіста «Зютфена» виявився результативним — і переможним (26:25 на користь господарів).

«Ця серія тривала приблизно стільки ж, скільки і весь другий тайм», — відзначив після гри тренер переможеної команди Джерко Хольткамп.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер рекордсмен збірної Англії за реалізованими пенальті Рон Флауерс.

Фото — Depositphotos

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