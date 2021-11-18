Колишній футболіст «Зірки» та «Олександрії» помер від коронавірусу в 42 роки

На 43-му році життя від наслідків коронавірусу помер екс-футболіст «Олександрії», «Крильєв Совєтов», «Зірки» та збірної Білорусі Денис Ковба.

Трагічну новину повідомила на своїй сторінці в Instagram дружина спортсмена Надія. «Прощавай, Денисе. Ми завжди будемо тебе любити та пам'ятати», — написала жінка. Тиждень тому дружина повідомляла про те, що Денис потрапив до реанімації у вкрай важкому стані — і в результаті його організм не зміг впоратися з недугою.

Додамо, що Ковба народився у Вітебську, де й розпочинав свою професійну кар'єру в «Локомотиві». 1998 року переїхав до України, де провів за кіровоградську «Зірку» 36 матчів. Після цього побував на перегляді у київському «Динамо», зігравши за «біло-синіх» на Кубку Співдружності, але контракт у підсумку не підписав.

Ім'я собі зробив у Росії, у період з 2000-го по 2009-й зіграв за самарські «Крилья Совєтов» понад 250 матчів. У цей період викликався до збірної Білорусі, у складі якої провів 36 ігор. Влітку 2009-го футболіст перейшов до празької «Спарти», з якою став чемпіоном Чехії у 2010-му. Після цього кар'єра Ковби пішла на спад, і в 2012-му він повісив бутси на цвях. З 2018 року фахівець працював у рідному Вітебську, з 2020-го очолював дублюючий склад однойменного клубу.

У Ковби залишилися двоє синів — 14-річний Платон та 11-річний Захар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер тренер та експерт телеканалів «Футбол» Сергій Морозов.

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