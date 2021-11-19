Ексфутболіст англійського клубу виграв у лотерею понад 1 мільйон євро

Футбольна кар'єра англійця Террі Кеннеді склалася зовсім не так, як він мріяв. Погравши за такі клуби, як «Шеффілд Юнайтед», «Кембридж Юнайтед», «Алфретон Таун» та «Херрогейт Таун» у нижчих дивізіонах країни, він уже у 25 років змушений був повісити бутси на цвях через хронічні травми колін.

Кеннеді влаштувався працювати на будівництві, і, будучи азартною людиною, періодично грав у лотерею. І пані Фортуна повернулася до колишнього спортсмена обличчям, у такий спосіб відплативши сторицею за страждання, які пройшов Террі. Одного дня, будучи на робочому місці, він у прямому ефірі дізнався, що виграв 1,1 млн євро. Емоції хлопця словами не описати — їх треба бачити… При цьому разом із щасливчиком раділи і його колеги по роботі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний хлопець із Бучі виграв 3,6 мільйона доларів на турнірі з Dota 2.

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