В Аргентині поліцейські застрелили 17-річного футболіста

Юний футболіст клубу другого аргентинського дивізіону «Барракас Сентраль» Лукас Гонсалес, який грав за дублюючий склад, помер у лікарні після того, як поліцейські двічі вистрілили йому в голову.

Правоохоронці, одягнені в цивільне, зупинили машину, за кермом якої знаходився хлопець, що їхав із тренування, і, прийнявши того за злодія, без попередження зробили кілька пострілів у голову практично впритул.

Машина, в якій їхали Лукас Гонсалес із друзями

Лукаса доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісними з життям, і за кілька днів він помер.

За даними поліцейських, Гонсалес разом із другом погрожували їм пістолетом (як згодом виявилося — іграшковим), через що й були зроблені фатальні постріли. Але, як стверджує мати загиблого, її сина застрелили лише тому, що він випадково наїхав на патрульну машину. «Можливо, молоді люди дійсно злякалися та намагалися втекти, думаючи, що поліцейські в цивільному насправді були злодіями та хотіли пограбувати їх», — висуває свою версію жінка.

Наразі триває слідство. Поліцейські, які брали участь у трагічному затриманні, залишаються на волі до з'ясування всіх подробиць. А рідні та знайомі загиблого вимагають справедливості.

Лукас Гонсалес (праворуч) грав за дублюючий склад "Барракас Сентраль"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Фенербахче» та «Байєра» Сезер Озтюрк утік після того, як застрелив одного та поранив чотирьох.

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