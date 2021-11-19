26.45 / 26.67 29.85 / 30.22
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

В Аргентині поліцейські застрелили 17-річного футболіста

18:27 19 листопада 2021
Загиблий Лукас Гонсалес

Юний футболіст клубу другого аргентинського дивізіону «Барракас Сентраль» Лукас Гонсалес, який грав за дублюючий склад, помер у лікарні після того, як поліцейські двічі вистрілили йому в голову.

Правоохоронці, одягнені в цивільне, зупинили машину, за кермом якої знаходився хлопець, що їхав із тренування, і, прийнявши того за злодія, без попередження зробили кілька пострілів у голову практично впритул.

Машина, в якій їхали Лукас Гонсалес із друзями

Лукаса доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісними з життям, і за кілька днів він помер.

За даними поліцейських, Гонсалес разом із другом погрожували їм пістолетом (як згодом виявилося — іграшковим), через що й були зроблені фатальні постріли. Але, як стверджує мати загиблого, її сина застрелили лише тому, що він випадково наїхав на патрульну машину. «Можливо, молоді люди дійсно злякалися та намагалися втекти, думаючи, що поліцейські в цивільному насправді були злодіями та хотіли пограбувати їх», — висуває свою версію жінка.

Наразі триває слідство. Поліцейські, які брали участь у трагічному затриманні, залишаються на волі до з'ясування всіх подробиць. А рідні та знайомі загиблого вимагають справедливості.

Лукас Гонсалес (праворуч) грав за дублюючий склад "Барракас Сентраль"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Фенербахче» та «Байєра» Сезер Озтюрк утік після того, як застрелив одного та поранив чотирьох.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

Принц Альбер із дітьми

Шестирічні двійнята княгині Шарлін, що покинула Монако, вийшли з плакатами «Ми сумуємо за тобою, мамо»

книги

Шукайте диплом та трудову: як студентам 80-х та 90-х домогтися включення навчання до трудового стажу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.